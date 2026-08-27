영국, 독일 공항 폭발물 발견에 경고음…'러시아 공작' 대비령

▲ 라이프치히공항

프랑스 당국은 최근 독일 공항에서 폭발물이 발견됐던 사건과 관련해 러시아발 드론 공격 가능성에 대비해야 한다고 경계령을 내렸습니다.로이터 통신 등에 따르면 프랑스 정보기관인 국내보안국(DGSI)의 셀린 베르통 국장은 현지시간 26일 열린 재계 포럼에서 현지 군수, 기술 업체도 직접적 표적이 될 수 있다는 취지로 이같이 경고음을 울렸습니다.그는 지난 4일 독일 동부 라이프치히-할레 공항에서 폭발물이 탑재된 드론이 발견되면서 비상이 걸렸던 것과 관련해 "우크라이나 군을 지원하는 비행기를 겨냥한 것으로 보인다"고 지목하고 "이는 우리 영토에서 한층 직접적이고 폭력적인 행동이 일어날 가능성을 고려해야 한다는 신호"라고 강조했습니다.특히 이러한 위협은 프랑스 방산, 테크 업계에 가장 직접적인 우려가 되며, 더 넓게는 에너지, 통신을 포함한 전략 산업도 해당한다고 베르통 국장은 짚었습니다.다만 그는 이날 발언에서 이러한 위협의 배후가 어디인지 직접적으로 언급하지는 않았습니다.그러면서도 이날 포럼에 참석한 재계 인사들에게 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 이른바 하이브리드 위협이 "폭증했다"고 설명했습니다.이러한 하이브리드 위협에는 사이버 침투, 현지 공작원을 투입한 공격 등이 포함됩니다.프랑스 정보기관 수장의 이런 공개 발언은 이례적으로 평가된다고 로이터는 짚었습니다.이러한 발언은 특히 전날 프리드리히 메르츠 독일 총리가 내놓은 경고성 발언과 보조를 맞추는 것이기도 합니다.메르츠 총리는 25일 발언에서 공항 드론 공격 시도의 배후가 누구인지 곧 발표할 것이라고 예고했습니다.라이프치히-할레 공항은 우크라이나로 연결되는 군수 물자 통로로, 이달 들어서만 독일 공항에서 세번째 폭발물이 발견되면서 러시아의 공작 가능성을 놓고 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국에 비상이 걸린 상황입니다.러시아는 배후설을 전면 부인하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)