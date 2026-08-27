민주 원내수석 "조작기소 특검법, 국민 공감대 적어…일단 민생이 먼저"

▲ 법사위 전체회의 참석한 민주당 김한규 의원

더불어민주당 김한규 원내정책수석부대표가 윤석열 정부 때 검찰의 쌍방울 대북 송금 사건, 대장동 사건 등의 조작기소 의혹을 수사하는 특검법안에 대해 "국민적 공감대를 덜 얻는 법안을 (처리)할 수는 없는 것 같다"고 말했습니다.김 의원은 어제(26일) CPBC 라디오에서 조작기소 특검법 추진을 둘러싼 당내 기류를 묻는 말에 "일단 민생을 챙기는 일을 먼저 해야 하지 않나"라며 이같이 답했습니다.김 의원은 "일차적으로 조작 기소라는 부분에 대해 국민들이 '정말 심했다'라는 인식이 있어야 한다"며 "(국회) 조작기소 특위가 활동했음에도 불구하고 그 정도로 여론이 저희한테 우호적으로 조성되는 것 같지는 않다"고 진단했습니다.그러면서 "그런(공감대 형성) 작업을 선행하지 않고 다시 특검법을 바로 처리한다는 것은 현재 상황에서 맞지 않는다"며 "국민의 공감대가 있어야 추진할 수 있는 일"이라고 강조했습니다.법안상 특별검사에 공소취소 권한을 부여하는 조항을 두고 비판이 나오는 데 대해서는 "'공소취소 규정을 빼고 특검을 해야 하지 않느냐', '사실관계 확인을 하고 필요하면 검사가 독자적으로 공소 취소를 할 수 있지 않으냐' 이런 주장도 있다"고 전했습니다.원내정책수석부대표이자 국회 법제사법위원회 위원인 김 의원이 이같이 신중론을 피력하면서 당분간 조작기소 특검법 처리는 속도 조절에 들어갈 것이라는 관측이 나옵니다.앞서 당내에서는 박성준 수석대변인은 개인 의견을 전제로 "(조작기소 특검법은) 9월 정기국회가 시작되면 처리하는 게 맞다"고 밝힌 데 이어 법사위 소속 박균택 의원 역시 "빨리 처리해야 한다"고 조속한 처리를 촉구한 바 있습니다.반면 한민수 최고위원은 "숙의 과정들이 필요하다"며 신중론을 밝혔습니다.민주당은 지난 4월 말 특검이 이재명 대통령과 관련된 사건을 비롯해 모두 12개 사건에 대해 조작기소 여부를 수사하는 한편 공소 유지(공소 유지 여부의 결정을 포함) 업무 등을 판단할 수 있도록 하는 특검법안을 발의했습니다.6·3 지방선거를 앞두고 발의된 이 법안을 놓고 여론의 역풍이 불자 한병도 원내대표는 지방선거 뒤 "국민 및 당원 의견을 수렴하고 숙의 절차를 충분히 거쳐 법안 처리 문제를 판단하겠다"고 밝힌 바 있습니다.(사진=연합뉴스)