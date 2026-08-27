뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[현장영상] 보복 운전하며 꺼내든 '총'에…"나는 죽겠구나" 도망갔지만

작성 2026.08.27 17:54 조회수
PIP 닫기
지난달, 27일 대낮에 대구 수성구의 도로에서 충격적인 보복 운전이 벌어졌습니다.

중학생 딸을 태우고 집에 돌아가던 여성이 좁은 도로에서 나와 안전거리를 확보하며 천천히 우회전해 큰 도로로 합류한 순간, 뒤따르던 승용차에서 경적이 울렸습니다.

여성이 도망가자, 남성은 약 8분간 추격해 차를 들이받고는 차에서 내려 '총'으로 보이는 물건을 겨누며 소리치고 여성의 차량 앞 유리와 창문에 수차례 내려치는가 하면 송곳까지 꺼내 타이어들을 찔러 펑크내기까지 했다는데요.

경찰이 출동하자 차에 타 아무 일도 없던 것처럼 행동했다는 남성.

당시 충격적인 보복 운전의 행태를 담았습니다.

(취재 : 윤경아, 구성 : 양현이, 영상편집 : 김민지, 디자인 : 양혜민, 제작 : 모닝와이드 3부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지