음력 생일·윤년 적용…김도영 '최연소 40홈런' 대기록 앞두고 뜻밖의 논란

어제(26일), 광주에서 열린 롯데와의 경기에서 KIA 김도영이 시즌 39호 홈런을 쏘아 올렸습니다.



자신의 한 시즌 최다 홈런을 갈아치운 김도영은 이제 이승엽을 넘는 '역대 최연소 40홈런' 고지까지 단 1개 만을 남겨뒀습니다.



이승엽의 음력 생일 등록과 윤년 적용 여부로 시끌벅적했던 기준일 논란에 대해, KBO가 윤년을 제외한 '9월 6일'로 최종 정리하면서 본격적인 카운트다운에 들어갔습니다.



김도영의 활약상과 인터뷰를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)