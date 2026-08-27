중국산 수입 김치로 조사 확대…'자연 생성' 구분 어떻게

<앵커>



중국의 포름알데히드 배추 사건 이후 식약처가 중국산 배추뿐만 아니라 절임 배추와 김치에 대한 검사에도 나섰습니다. 이 포름 알데히드가 자연 상태에서도 검출되는 물질이다 보니까 검사를 해도 이게 중국에서 온 건지 명확하지 않을 수가 있다고 합니다.



박하정 기자입니다.



<기자>



논란은 중국산 배추에서 시작됐지만 불안은 김치로도 번졌습니다.



당장 지난해 국내로 들어온 중국산 배추는 2만 200여 톤, 수입된 중국산 김치는 그보다 16배 많은 33만 6천여 톤에 달합니다.



[시민 : 집에서는 김치 없이 밥 못 먹는데 나가면 김치를 안 먹어요. 양념다대기 자체도 문제잖아요. 개인이, 소비자가 아무리 노력해도 이건 소용없는 것 같아요.]



식약처는 이틀간 수입 신고된 중국산 배추 8건에서는 포름알데히드가 검출되지 않았다면서 절임 배추와 배추김치에 대해서도 검사에 착수했다고 밝혔습니다.



또 수입 이력이 있는 59개 중국 제조업체가 만든 김치를 수거해 검사하고 있다고 했습니다.



하지만 검출돼도 문제는 남습니다.



포름알데히드는 자연 상태의 농산물에도 들어 있기 때문입니다.



[권순찬/순천향대 천안병원 직업환경의학과 교수 : (자연 상태에서) 사과에서는 6~22mg/kg, 배는 최대 60mg/kg까지 검출될 수 있다고 합니다. 우리 몸속에서도 자연적으로 생성이 됐다가 금방 포름산이라는 물질로 바뀌어서 배설되는 과정이 있기 때문에….]



지난 2022년 식약처 보고서에 따르면 국내 유통 중인 식품 536종을 분석한 결과, 분석 대상의 93%에서 포름알데히드가 나왔습니다.



배추에서는 kg당 0.35mg 정도가 검출됐습니다.



중국산 김치나 배추에서 포름알데히드가 나와도 자연 상태의 배추에 원래 있던 건지 인위적으로 묻힌 건지 입증하는 게 쉽지 않을 수 있습니다.



포름알데히드는 식품에 넣어서는 안 되는 물질이다 보니 명확한 인체 안전성 기준도 연구돼 있지 않습니다.



식약처는 국민들의 우려를 고려해 포름알데히드 검사에 나섰다며 검출될 경우 자연 생성 함량을 고려해 폐기나 반송 조치할 예정이라고 설명했습니다.



(영상편집 : 신세은, 디자인 : 이가진·최재영, VJ : 신소영, 화면제공 : 식약처)