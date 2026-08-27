올해 16% 뛴 동탄 집값…삼성전자 5억 저리대출에 더 오르나

▲ 경기도 화성시 동탄역 일대 아파트 단지 모습

올해 16% 넘게 오른 화성동탄 아파트값이 다음 달 삼성전자의 임직원 대상 저금리 주택대출 시행을 계기로 더 오를지 주목됩니다.26일 한국부동산원에 따르면 올해 들어 지난 17일까지 동탄구 아파트 매매가격은 16.3% 상승했습니다.전셋값도 같은 기간 10.9% 올랐습니다.동탄은 삼성전자 화성·기흥사업장과 관련 반도체 기업이 밀집해 직주근접 수요가 탄탄한 데다 수도권광역급행철도(GTX)-A 개통 등 교통 여건이 개선되면서 올해 들어 가격 상승세가 두드러졌습니다.최근에는 신고가 거래도 잇따랐습니다.함영진 우리은행 부동산리서치랩장이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 지난 6월부터 8월 25일까지 동탄구에서 거래된 아파트 면적 유형 494개 가운데 319개(64.6%)에서 해당 기간 최고가 거래가 나왔습니다.이는 같은 기간 경기도 내 최고 비율입니다.이런 가운데 삼성전자가 다음 달 1일부터 무주택 임직원을 대상으로 연 1.5% 금리로 최대 5억 원의 주택대출을 시행할 예정이어서 동탄 집값의 추가 상승 가능성도 제기됩니다.동탄에는 대출 대상에 포함되는 25억 원 이하, 전용 85㎡ 이하 중소형 아파트가 많습니다.실제 대출 시행을 앞두고 동탄 등 경기 남부에서는 삼성전자 임직원의 주택 매수 문의가 늘고 있다고 현지 중개업계는 전했습니다.다만 대출 대상이 무주택 임직원으로 한정되고 전용면적과 주택가격에도 제한이 있어 동탄 아파트값의 전반적인 급등으로 이어질 가능성은 제한적이라는 분석도 나옵니다.삼성전자 사업장과의 통근 편의성이 좋은 '셔세권' 단지는 실수요자의 관심이 집중될 가능성이 있습니다.함 랩장은 "당분간 동탄 아파트 시장은 '전면적인 급등'보다는 직주근접성과 상품성이 우수한 선호 단지를 중심으로 최고가가 이어지는 차별화 장세가 지속할 가능성이 크다"며 "9월 이후 중소형·역세권 아파트를 중심으로 거래량과 가격 흐름을 자세히 지켜볼 필요가 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)