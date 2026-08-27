1. '네팔 홍수'로 160명 사망…한국인 9명 연락두절



네팔에서 일어난 대규모 홍수로 한국인 9명이 실종됐고 10명이 구조를 기다리고 있습니다. 지금까지 160명이 숨진 것으로 확인됐습니다.



2. "1만 명 휩쓸렸다"…정부·기업, 신속 대응팀 급파



현지에서는 좁은 지형에 마을이 몰려있어 1만 명이 순식간에 급류에 휩쓸렸다는 이야기가 나오고 있습니다. 우리 정부와 국내 기업들은 오늘(27일) 현지에 신속 대응팀을 파견합니다.



3. "실종 다음 날 숨진 듯"…거짓말 돌려가며 '사건 종결'



경찰이 장미란 씨가 지난 5월 숙소를 나선 이튿날 새벽에 숨진 것으로 보인다고 발표했습니다. 범죄 피해로 인한 사망일 가능성은 낮아 보인다고 덧붙였습니다.



4. '용산·서울 그린벨트' 발표 제외…탄천은 "검토"



정부와 서울시의 입장차가 좁혀지지 않는 가운데 추가 주택 공급 대책에 용산공원과 서울 지역 그린벨트는 포함되지 않을 예정입니다. 국토부는 오 시장이 대체 부지로 제안한 탄천 물재생센터 활용안을 검토하기로 했습니다.