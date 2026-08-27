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[날씨] 곳곳 비·소나기…남부 무더위 계속

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작성 2026.08.27 06:37 조회수
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오늘(27일)은 곳곳에 비나 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.

경기 북부와 강원 북부는 낮까지 5에서 20mm의 비가 예상되고요.

오늘 제주는 5에서 30, 전남과 경남은 10에서 60mm의 비가 내리겠습니다.

남부 지방은 비가 소강상태를 보일 때도 있겠고요.

그 밖의 충청 내륙과 전북 내륙, 경북 지역은 저녁까지 5에서 60mm의 갑작스러운 소나기 쏟아질 때 있겠습니다.

오늘 전국 하늘 대체로 흐리겠습니다.

당분간 남해안과 제주 해안은 강한 너울이 예상돼 해안가 접근은 자제해 주셔야겠습니다.

현재도 여전히 곳곳에 폭염특보가 발효 중입니다.

현재 기온 서울이 25.3도, 제주 28.7도 등 밤사이 해안과 도심을 중심으로 열대야가 나타났고요.

오늘 한낮에 서울, 대구 32도, 광주 34도로 후덥지근하겠습니다.

내일은 충청 이남 지역을 중심으로 주말에는 전국에 비가 예상됩니다.

(박세림 기상캐스터)
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