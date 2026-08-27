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"상추 추가는 2000원" 안내문…'무료 리필' 사라진다

이강 기자
작성 2026.08.27 07:39 조회수
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식당에 가서 '상추 좀 더 주세요'라고 했더니 2천 원을 더 받겠다면 어떠신가요? 달갑진 않겠죠.

하지만 식당도 요즘 채소 값이 치솟으면서 마냥 공짜로 내놓기 어려운 상황이라네요.

서울의 한 음식점에 상추 추가 시 2천 원을 받는다는 안내문이 붙어있습니다.

원래는 무료로 리필해줬지만 채소 값이 급등하면서 추가 요금을 받기 시작한 겁니다.

비용 부담을 줄이기 위해 쌈 채소를 직접 재배하는 식당도 생겨나고 있다고 합니다.

그럼 채소값, 얼마나 오른 걸까요?

한국농수산 식품 유통공사에 따르면 깻잎 소매 가격은 한 달 전보다 28% 올랐습니다.

올해 첫 폭염 경보가 경남과 경북 지역에 내려지기 직전인 지난달 10일과 비교하면 49% 뛰었습니다.

청상추는 한 달 새 25%, 알배기 배추도 33% 상승했습니다.

이렇게 원가 부담이 커지면서 쌈 채소뿐 아니라 추가 반찬을 유료로 바꾸는 식당들도 늘고 있다네요.

(기사출처 : 조선일보)
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