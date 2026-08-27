"다 찍힌다" 사방이 감시망…운전자들 1.5조 뱉어내나

교통법규, 잘 지키고 계신가요?



올해 교통 과태료와 범칙금이 역대 최대 규모인 1조 5,000억 원을 기록할 전망입니다.



경찰청에 따르면 올해 7월까지 교통법류 위반으로 부과된 과태료와 범칙금은 8,572억 원에 달하는데요.



지난해 같은 기간보다 5.7% 늘어난 규모입니다.



이런 추세가 이어지면 연간 부과액이 역대 최고 수준인 1조 5,000억 원에 이를 것으로 예상됩니다.



이렇게 법규 위반이 많은 이유, 요즘은 차에 거의 다들 블랙박스가 있잖아요?



게다가 무인단속 장비까지 촘촘해지면서 도로를 상시로 감시하는 환경이 조성됐기 때문입니다.



실제 위반을 적발하고 신고하는 시민 감시는 하루 평균 1만 건 안팎으로 꾸준하게 이뤄지고 있는데요.



요즘 영상이 좋고 제보 절차가 쉬워서 신고가 처분으로 이어지는 비율도 높아지고 있습니다.



뿐만 아니라 경찰에서도 2018년부터 지난해까지 과속과 신호위반 등을 감시하는 무인단속 카메라를 매년 약 1천 대씩 늘려왔습니다.



이렇게 촘촘해진 도로 위 감시망으로 인해 단속 기준을 유튜브 콘텐츠로 미리 공부하는 운전자도 늘고 있다고 합니다.



무엇보다 법규를 위반하지 않는 게 제일 중요하겠습니다.



(기사출처 : 한국경제)