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행운은 베트남 편! 김상식호, 사상 첫 2회 연속 우승

이정찬 기자
작성 2026.08.27 08:14 조회수
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김상식 감독이 이끄는 베트남이 '동남아 월드컵'인 현대컵에서 사상 첫 2회 연속 우승을 달성했습니다.

상대 자책골로만 2득점하며 극적으로 26경기 연속 무패행진을 이어갔습니다.

원정에서 2대 0 승리를 거두고 돌아온 베트남은 안방에서 라이벌 태국을 상대로 상당히 고전했습니다.

전반 12분 만에 선제골을 얻어맞았고, 후반 7분 골대를 때린 슈팅이 상대 골키퍼 다리를 맞고 들어가는 행운 속에 균형을 맞췄지만, 후반 40분 추가 골을 내줘 합계 3대 2로 턱밑까지 쫓겼습니다.

불안한 리드가 이어지던 후반 추가시간, '행운의 여신'이 다시 한번 김상식 감독의 베트남 편을 들어줬습니다.

역습에 나선 베트남의 크로스를 태국 수비수가 걷어내려다 자신의 골문 안으로 차 넣고 말았습니다.

덕분에 베트남은 극적으로 26경기 연속 무패 행진을 이어갔고 합계 4대 2 승리로 사상 첫 2회 연속 현대컵 우승을 이끈 김상식 감독은 홈팬들과 함께 기쁨을 만끽했습니다.
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