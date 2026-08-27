비행기 탄 말라리아 모기…독일 공항 직원 2명 사망

▲ 프랑크푸르트 공항

독일 프랑크푸르트공항에서 일하는 직원 2명이 말라리아에 걸려 숨졌다고 ARD방송이 현지시간 26일 보도했습니다.프랑크푸르트 보건당국은 공항 직원 6명이 말라리아에 감염돼, 이 가운데 2명이 지난달 초와 이달 각각 사망했다고 전했습니다.이들은 모두 중증으로 악화할 위험이 큰 열대열 말라리아에 감염됐습니다.나머지 4명은 치료를 받고 회복 중입니다.독일 질병관리기관 로베르트코흐연구소(RKI)는 앞서 지난달 4∼6일 공항 직원 4명이 감염된 사실을 확인했습니다.이들은 항공기 화물칸에 실려 독일로 유입된 모기에 물린 것으로 파악됐습니다.독일에서는 한해 500여건의 말라리아 감염 사례가 보고되지만, 거의 대부분 말라리아가 발생하는 열대·아열대 지역에 갔다가 걸린 경우입니다.연구소는 항공기나 공항 안에서 전염되는 이 같은 '공항 말라리아'는 몹시 드문 전파 형태라고 말했습니다.ARD는 연구 결과를 인용해 1969년부터 2024년까지 유럽에서 145건, 독일에서 9건의 공항 말라리아가 발생했다고 전했습니다.말라리아는 원충에 감염된 모기가 사람을 물어 전파하는 병입니다.90％ 이상은 아프리카 사하라 사막 이남 지역에서 발생합니다.사람간 일상적 접촉으로는 퍼지지 않지만, 수혈이나 주사기 공유, 태아 감염 등 특수한 상황에서는 전파될 수 있습니다.한국에서도 모기에 물려 걸리는 삼일열 말라리아와 달리, 열대열 말라리아는 감염 24시간 안에 사망할 수도 있습니다.(사진=게티이미지)