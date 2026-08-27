미, '북한 비핵화 목표 유지' 여부에 "정책에 변화 없다"

▲ 트럼프

도널드 트럼프 미국 행정부는 현지시간 26일 '완전한 북한의 비핵화'라는 기존 미국의 대북 정책에 변화가 없다고 밝혔습니다.미 당국자는 이날 '트럼프 행정부의 목표가 여전히 완전한 북한 비핵화임을 재확인해줄 수 있나'라는 언론 질의에 "미국의 정책에는 어떤 변화도 없다"고 답했습니다.앞서 트럼프 대통령은 최근 한미 연례 합동훈련인 '을지 자유의 방패'(UFS)를 대폭 축소할 것을 지시하며 북한 김정은 국무위원장에게 유화 메시지를 던졌고, 김 위원장을 "연내에 만날 것"이라며 대화의 손짓을 보냈습니다.특히 지난 19일에는 북한이 57개의 핵무기를 보유하고 있다면서 구체적 숫자를 언급한 데 이어 김 위원장과의 관계를 재개하려는 목표가 여전히 비핵화인지를 묻는 기자 질의에는 "그 이야기는 하고 싶지 않다"며 '비핵화 목표' 유지 여부에 답변을 피했습니다.이는 수십년간 이어져 온 미국의 대북 기조를 수정할 수 있는 언급으로도 읽혔지만, 이날 미 당국자의 답변은 최근 북한 비핵화에 대한 트럼프 대통령의 모호한 태도 이후 처음 나온 것이어서 주목됩니다.앞서 한국 외교부도 25일 미국이 북핵을 용인하는 대북 협상을 할 수 있다는 우려가 제기되는 상황과 관련해 한미 양국은 여전히 북한의 완전한 비핵화를 목표로 하고 있다고 밝혔습니다.박두순 외교부 대변인은 브리핑에서 "한미 양국은 지난해 11월 한미 정상회담 공동 설명자료에서도 기술되었듯이, 한반도 평화 안정과 비핵화 목표를 일관되게 견지하고 있다"고 말했습니다.