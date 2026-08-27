[날씨] 오늘 전국 곳곳 비·소나기…남부 강한 비

오늘(27일) 전국 곳곳에 비나 소나기 예보가 있습니다.



우선 낮까지는 경기와 강원 북부 지역에 5에서 30mm의 비가 예상되고요.



남부 지방에는 많은 비가 내리겠습니다.



전남과 경남에 최고 60, 경남 남해안에는 최대 80mm 이상의 많은 비가 내리겠고 특히 오후에는 시간당 20mm 안팎으로 강하게 쏟아지겠습니다.



그 밖의 남부 지방과 충청권에는 소나기 오는 곳이 있겠습니다.



하늘은 대체로 흐리겠고요.



당분간 제주 해안과 남해안으로는 강한 너울이 유입돼 해안가 안전사고에 유의하셔야겠습니다.



밤사이 대부분 지역에서는 열대야 현상이 이어지겠습니다.



오늘 낮 기온은 전국이 33도 안팎까지 오르겠습니다.



금요일에는 충청 이남 지역까지 비가 확대되겠고 주말에는 전국에 비가 오겠습니다.



비가 그치고 나면 밤낮 무더위도 점차 누그러지겠습니다.



(남유진 기상캐스터)