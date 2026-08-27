'용산·서울 그린벨트' 발표 제외…탄천은 "검토"

<앵커>



용산공원 주택 공급을 놓고 김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장이 다시 만났지만 입장 차를 좁히지는 못했습니다. 정부가 예고한 7만 3천 가구 이상의 추가 공급 발표에는 용산이 포함되지 않습니다.



이성훈 기자입니다.



<기자>



용산공원 주택 공급 문제를 놓고 6일 만에 다시 만난 김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장.



하지만 이번에도 합의에 이르지는 못했습니다.



오 시장은 용산공원 부지 전체를 지켜야 한다는 입장을 굽히지 않았습니다.



[오세훈/서울시장 : 용산공원은 어떤 경우에도 지켜야 된다. 본체부지 전체가 지켜져야 된다. 이 부분에 대해서 만큼은 분명히 했고요. 그게 아니라면 다른 국토부의 제안들은 최대한 융통성 있게 (검토하겠다.)]



국토부 역시 훼손된 일부 지역에 청년·신혼부부 주택을 공급할 수 있다는 기존 입장을 유지하면서 공론화 과정을 거치겠다는 뜻을 밝혔습니다.



[김윤덕/국토교통부 장관 : 용산공원이어야만 한다라고 하는 건 원래부터 없었습니다. 다만 현재 우리 청년들이라든가 신혼부부 공급이 매우 중요하다고 저희는 인식하고 있는 거고요.]



정부는 지난 8·13 공급대책 때 7만 3천 가구에다 플러스 알파 규모의 추가 공급을 예고했는데, 서울시와의 입장차가 좁혀지지 않는 가운데 용산공원과 서울 지역 그린벨트는 포함되지 않을 예정입니다.



다만 김 장관은 7만 3천 가구 안에 애초 용산공원은 없었다며 추가 발표는 예정대로 진행할 것임을 시사했습니다.



[김윤덕/국토교통부 장관 : 처음부터 7만 3천 호에는 용산공원이 없었어요.]



국토부는 용산공원 활용 방안 자체는 계속 검토 중이고 연내 발표 여부는 아직 정해지지 않았다며 서울시를 상대로 설득을 이어가겠다는 의지를 드러냈습니다.



오 시장은 국토부가 재개발 용적률 1.2배 상향을 전향적으로 검토하고 있다고 말하기도 했는데, 국토부는 구체적인 내용은 정해진 것이 없다면서 온도 차를 보였습니다.



오 시장이 제안한 탄천 물재생센터 활용 방안에 대해서는 국토부가 적극 검토하기로 했습니다.



두 사람은 다음 주 다시 만나 추가 협의를 이어갈 예정입니다.



(영상취재 : 김흥기, 영상편집 : 위원양)