"실종자 수색·구조 총력"…오늘 신속대응팀 파견

<앵커>



이재명 대통령은 가능한 모든 수단을 동원해서 실종자 수색과 구조에 총력을 다하라는 지시를 내렸습니다. 정부는 오늘(27일) 신속 대응팀을 현지로 파견합니다.



김아영 기자입니다.



<기자>



어젯밤 10시 30분부터 서울 외교부 청사에서 조현 외교장관 주재로 외교부, 경찰청 관계자 등이 참석한 가운데 재외국민보호 대책본부 회의가 열렸습니다.



조 장관은 네팔 홍수로 인해 우리 국민들이 현지에서 연락이 두절된 상황을 인지한 직후 네팔 당국의 구조를 즉각 요청했다고 밝혔습니다.



[조현/외교장관 : 주네팔 (한국) 대사관은 이번 사고를 인지한 직후부터 구조를 즉각 요청했고, 네팔 정부는 구조 작전을 위해 육군과 경찰 등을 동원했다고 밝혀 왔습니다.]



조 장관은 이재명 대통령이 네팔 정부, 현지 당국과 긴밀히 협력해 연락이 두절된 국민들의 가족을 지원하고, 현장 우리 국민의 안전을 확보하는 데 만전을 기할 것을 지시했다고 전했습니다.



우리 국민 실종자 숫자는 당초 정부가 처음 밝혔던 8명에서 9명으로 늘어난 상태입니다.



두산에너빌리티 소속인 또 다른 우리 국민 10명은 네팔인 등 외국인 직원 200여 명과 함께 현지에서 대피해 구조를 기다리고 있는 것으로 정부는 파악했습니다.



주네팔대사관 영사가 사고 현장에 급파됐는데, 이들 10명이 현재 안전한 상황이라는 것으로 확인했다고 설명했습니다.



임상우 재외국민보호 영사 대표를 팀장으로 하는 정부의 신속대응팀은 오늘 현지로 파견됩니다.



오늘 오후 인천을 출발해 홍콩을 경유한 뒤 현지 시간 오늘 저녁, 네팔 수도 카트만두에 도착합니다.



조 장관은 오늘 중으로 네팔 외교장관과 전화통화해 우리 국민에 대한 네팔 정부의 신속한 수색과 구조를 요청할 계획입니다.



(영상취재 : 박현철)