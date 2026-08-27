트럼프, CIA국장 러방문에 "성과 나올수도"…두전쟁 종식론 주장

▲ 도널드 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 26일 존 랫클리프 미 중앙정보국(CIA) 국장이 최근 러시아를 극비리에 방문한 것과 관련, "이제 뭔가 성과가 나올 수 있다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 보수 성향 라디오 '글렌 벡 프로그램'과의 전화 인터뷰에서 이같이 말한 뒤 "우리는 그 전쟁(우크라이나 전쟁)을 종식하기 위해 매우 열심히 노력하고 있으며, 솔직히 그들(러시아·우크라이나) 모두 지금 시점에서 종전을 원하고 있다"고 했습니다.트럼프 대통령은 CIA 국장의 러시아 방문을 두고 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 이 전쟁과 관련해 북대서양조약기구(NATO·나토)의 대응 의지를 시험하려 하며 심지어 영국을 공격할 것이라는 설도 있으며, 최근 이란 제재에 대한 미국의 의지를 알리기 위해 방문했다는 소문이 있다는 지적에 "그 어느 것도 아니다"라고 부인했습니다.이어 "그(CIA 국장)가 거기에 있는 건 일종의 준(準) 정기적 일정"이라며 "우리는 우크라이나 전쟁이 끝나기를 바란다"고 밝혀 이번 방문이 종전 관련 사안이 목적임을 강조했습니다.트럼프 대통령은 이란 전쟁과 관련해서는 "매우 곧 큰 승리를 거둘 것", "호르무즈 해협이 열려 있기 때문에 꽤 빨리 전쟁이 끝날 것" 등의 주장을 되풀이했습니다.그는 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이가 "죽었다고 생각하지 않는다. 매우 중상을 입었지만 죽지는 않았다고 본다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 캐나다와 고율 관세를 주고받는 무역전쟁을 벌이는 것에 대해선 "이제 캐나다에 더는 이런 식으로 해선 안 된다는 것을 가르쳐줄 때이다. 우리는 캐나다와 무역으로 연간 600억 달러, 그보다 훨씬 더 큰 손실을 보고 있다"며 물러서지 않을 것임을 분명히 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)