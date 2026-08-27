미 2분기 성장률 잠정치 1.5%…속보치 유지

▲ 미 백악관 성조기

지난 2분기 미국 경제 성장률이 1.5%로 잠정 집계돼 속보치와 같은 수준을 유지했습니다.미 상무부는 올해 2분기 미국의 국내총생산(GDP) 증가율 잠정치가 1.5%(전기 대비 연율)로 집계됐다고 현지시간 26일 발표했습니다.지난달 발표된 속보치 및 시장 전망치에도 부합했습니다.미국은 한국과 달리 직전 분기 대비 성장률(계절조정)을 연간 성장률로 환산해서 GDP 통계를 발표합니다.지난 1분기 성장률(2.1%) 대비로는 성장세가 둔화했습니다.상무부는 2분기 성장세 둔화가 정부지출 감소와 투자·수출 증가세 둔화에 따른 것이며, 소비지출 증가세 가속이 이를 일부 상쇄했다고 설명했습니다.미국 경제 활동의 3분의 2 이상을 차지하는 개인소비지출은 2분기 3.4% 증가했습니다.이는 1분기 증가율(0.5%)을 크게 웃도는 수준입니다.소비지출과 민간 고정투자를 합한 실질 민간 국내 최종 판매는 2분기 4.2% 증가해 속보치보다 0.3%포인트 상향 조정됐습니다.반면 GDP 계산 때 차감되는 수입은 2분기에 12.5% 증가했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)