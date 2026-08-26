김윤덕·오세훈, 면담 이후에도 공방…"용산 불가론 안 돼" vs "용산 철회"

▲ 김윤덕 국토교통부 장관(오른쪽)과 오세훈 서울시장이 26일 서울 모처의 한 식당에서 용산공원을 활용한 주택 공급 등 서울 주택 문제를 협의한 뒤 나서고 있다.

용산공원 주택 공급 문제를 놓고 다시 만난 김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장이 회동 이후에도 공방을 이어갔습니다.김 장관은 오늘(26일) 오후 자신의 페이스북에 "결과적으로 합의에 이르지 못했으나, 그린벨트에 대해 전향적으로 검토하겠다는 서울시의 입장에 환영을 표한다"며 "다음 만남에서 더욱 진전된 논의가 이어지길 바란다" 적었습니다.특히 김 장관은 "서울시에 당부드린다"며 "'어떤 경우에도 용산 미군 반환 부지 내에 절대 집을 지을 수 없다'는 '용산 불가론'만 고수해선 안 된다"고 했습니다.서울시는 곧장 입장문을 내 반박했습니다.서울시는 "그린벨트 검토는 정부가 용산공원 내 주택 공급 방침을 철회한다는 것을 전제로, 이미 훼손돼 보전 가치가 낮은 일부 그린벨트 해제를 검토할 수 있다는 취지였다"고 설명했습니다.이어 "정부가 현실 불가능한 용산공원 주장을 내려놓는다면 탄천물재생센터를 비롯한 대체 부지와 훼손된 그린벨트 등 서울의 주택 공급 확대를 위한 합리적인 방안을 얼마든지 함께 논의할 준비가 돼 있다"고 덧붙였습니다.김 장관과 오 시장은 다음 주 다시 만나 협의를 이어갈 예정입니다.(사진=연합뉴스)