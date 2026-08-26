김윤덕·오세훈, 면담 이후에도 공방…"용산 불가론 안 돼" vs "용산 철회"

▲ 김윤덕 국토교통부 장관(오른쪽)과 오세훈 서울시장이 26일 서울 모처의 한 식당에서 용산공원을 활용한 주택 공급 등 서울 주택 문제를 협의한 뒤 나서고 있다.
용산공원 주택 공급 문제를 놓고 다시 만난 김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장이 회동 이후에도 공방을 이어갔습니다.
김 장관은 오늘(26일) 오후 자신의 페이스북에 "결과적으로 합의에 이르지 못했으나, 그린벨트에 대해 전향적으로 검토하겠다는 서울시의 입장에 환영을 표한다"며 "다음 만남에서 더욱 진전된 논의가 이어지길 바란다" 적었습니다.
특히 김 장관은 "서울시에 당부드린다"며 "'어떤 경우에도 용산 미군 반환 부지 내에 절대 집을 지을 수 없다'는 '용산 불가론'만 고수해선 안 된다"고 했습니다.
서울시는 곧장 입장문을 내 반박했습니다.
서울시는 "그린벨트 검토는 정부가 용산공원 내 주택 공급 방침을 철회한다는 것을 전제로, 이미 훼손돼 보전 가치가 낮은 일부 그린벨트 해제를 검토할 수 있다는 취지였다"고 설명했습니다.
이어 "정부가 현실 불가능한 용산공원 주장을 내려놓는다면 탄천물재생센터를 비롯한 대체 부지와 훼손된 그린벨트 등 서울의 주택 공급 확대를 위한 합리적인 방안을 얼마든지 함께 논의할 준비가 돼 있다"고 덧붙였습니다.
김 장관과 오 시장은 다음 주 다시 만나 협의를 이어갈 예정입니다.
(사진=연합뉴스)
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