[속보] 네팔 홍수로 한국인 8명 연락두절·10명 고립…대응팀 파견예정

▲ 네팔 홍수

네팔에서 일어난 홍수로 한국인들의 연락이 끊기는 일이 발생했습니다.외교부에 따르면 현지시각 오늘(26일) 네팔 라수와 지역에서 발생한 홍수로 동 지역에서 수력발전소를 건설 중이던 한국남동발전 및 두산에너빌리티 소속 한국인 직원 8명이 연락 두절됐습니다.현재 네팔 정부에서 육군과 경찰 등으로 구성된 구조팀을 피해 지역에 파견해 수색·구조 활동을 진행하고 있습니다.두산에너빌리티 소속 또 다른 한국인 10명은 현지에서 고립돼 구조를 기다리고 있으며, 네팔 정부는 이들을 구조하기 위해 헬기를 보냈습니다.주네팔한국대사관은 사건 인지 직후 네팔 정부 측에 한국인 8명의 연락 두절 사실을 통보하면서 신속하고 적극적인 수색·구조를 요청하는 한편 영사를 현장으로 급파했습니다.정부는 외교부 장관을 본부장으로 하는 재외국민보호대책본부를 설치하고, 이재명 대통령의 국민 안전 확보를 위한 총력 대응 지시에 따라 외교부·소방청·경찰청으로 구성된 정부합동 신속대응팀을 최단 시간 내 현지에 파견할 예정이라고 외교부는 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)