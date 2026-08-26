우크라이나 훈장 받은 머스크…스타링크로 드론 운영 지원 공로

▲ 일론 머스크 스페이스X·테슬라 최고경영자

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 26일(현지시간) 일론 머스크 스페이스X 최고경영자(CEO)에게 훈장을 수여했습니다.젤렌스키 대통령은 이날 공표된 대통령령에서 "미국의 사업가, 엔지니어이자 스페이스X 및 테슬라의 수장인 머스크에게 '자유 훈장'을 수여한다"고 밝혔습니다.젤렌스키 대통령은 머스크 CEO에 대해 "인명과 자유를 수호하고 우크라이나와 미국 국민 간 관계 발전에 기여한 탁월한 개인적 공로를 인정한다"고 말했습니다.우크라이나 의회(최고라다)가 제정한 자유 훈장은 대통령령으로 수여됩니다.2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 우크라이나 지원에 앞장섰던 영국, 프랑스, 이탈리아, 캐나다, 아르헨티나, 폴란드, 핀란드, 덴마크 등의 지도자들이 이 훈장을 받은 바 있지만 외국 기업인은 이례적입니다.머스크 CEO가 운영하는 스페이스X의 위성통신망 스타링크는 그간 전선의 우크라이나군이 인터넷에 접속하고 드론 등 장비를 운영하는 데에 큰 도움을 줬습니다.특히 올해 초에는 우크라이나의 요청으로 스페이스X가 러시아군의 스타링크 무단 접속을 차단하면서 전황이 우크라이나군에 좀 더 유리한 흐름으로 바뀌는 데에 영향을 미쳤습니다.젤렌스키 대통령이 머스크 CEO를 수훈자로 결정한 배경에는 러시아에 대한 공세를 확장하는 데에 스타링크 이용을 확대해야 한다는 필요가 작용한 것으로 보입니다.AP 통신 등 보도에 따르면 젤렌스키 대통령은 지난달 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령을 만나 러시아 영토 내에서의 스타링크 사용이 가능하게 해달라고 요청했습니다.머스크 CEO는 현재 우크라이나가 자국 영토와 러시아가 점령한 옛 우크라이나 지역에서는 스타링크를 사용할 수 있도록 허용하지만, 러시아 영토에서는 갈등 고조 등 우려로 사용을 제한하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)