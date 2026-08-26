현지 발전소 건설 인력들…정부 신속대응팀 급파

<앵커>



연락이 끊긴 우리 국민 8명과 현장에 고립된 10명은 현지 수력발전소 건설 현장에서 일하던 직원들로 파악됐습니다. 정부는 현지에 정부 합동 신속대응팀을 파견하기로 했는데요. 보도국 김아영 기자 연결돼있습니다.



김 기자, 전해주시죠.



<기자>



네, 외교부는 현지시간 오늘(26일) 오전 네팔 라수와 지역에서 발생한 홍수로, 이 지역에서 수력발전소를 건설 중이던 한국남동발전과 두산에너빌리티 소속 한국인 직원 8명의 연락이 두절됐다고 밝혔습니다.



현재 네팔 정부에서 육군과 경찰 등으로 구성된 구조팀을 피해 지역에 파견해 수색·구조 활동을 진행하고 있습니다.



두산에너빌리티 소속 또 다른 한국인 10명은 현지에서 고립돼 구조를 기다리고 있습니다.



네팔 정부는 이들을 구조하기 위해 헬기를 보냈습니다.



한국남동발전은 네팔 현지에 수력발전소를 짓고 있고, 두산에너빌리티는 시공을 맡은 걸로 전해졌습니다.



주네팔 한국대사관은 사건 인지 직후 네팔 정부 측에 한국인 8명의 연락 두절 사실을 통보하면서 신속하고 적극적인 수색·구조를 요청하고 영사를 현장으로 급파했습니다.



청와대는 이재명 대통령이 보고를 받고 우리 국민의 생명과 안전을 최우선으로, 가용한 모든 수단을 동원해 실종자 수색·구조에 총력을 다하라고 긴급 지시했다고 밝혔습니다.



이 대통령은 네팔 정부 및 현지 당국과 긴밀히 협력하고, 실종자 가족 지원과 현장에 체류 중인 우리 국민의 안전 확보에도 만전을 기하며 추가 피해 방지에도 최선을 다할 것을 당부했습니다.



정부는 외교부 장관을 본부장으로 하는 재외국민보호 대책본부를 설치하고, 외교부·소방청·경찰청으로 구성된 정부 합동 신속대응팀을 최단 시간 내 현지에 파견할 예정입니다.



두산에너빌리티도 대책반을 만들어 내일 오전 현지로 급파할 예정이라고 밝혔습니다.



로이터 통신은 네팔 홍수로 외국인 291명을 포함해, 여행객 384명이 실종됐다고 조금 전 보도했습니다.



(영상편집 : 전민규)