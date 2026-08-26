[날씨/XR] 무더위 기승…경남 남해안 강한 비

오늘(26일) 중부 지방은 흐렸지만 남부 지방은 맑은 가운데, 오늘도 밀양의 낮 기온이 37도를 넘었습니다.



8월 하순임에도 무더위의 기세가 만만치 않았는데요.



다만 내일부터는 남부 지방에 비가 내리면서 더위의 기세가 점차 누그러지겠습니다.



다만 보시는 것처럼 태풍 사우델과 북태평양 고기압 사이에 다량의 수증기를 머금은 남풍이 유입되면서 내일 경남 남해안 지방에는 강한 비가 내리겠습니다.



예상되는 비의 양을 보겠습니다.



전남과 경남에 10~60mm, 경남 남해안 지방에 최고 80mm 이상이 쏟아지겠고요, 특히 오후 시간대 시간당 20mm 안팎으로 강하게 집중되겠습니다.



경기 북부와 강원 북부 지역에도 내일 낮까지 약한 비가 내리겠습니다.



날은 후텁지근하겠습니다.



하늘은 흐리겠고요, 남해안과 제주 해안가로는 강한 너울이 유입되겠습니다.



충청과 남부 지방에는 소나기 오는 곳도 있겠습니다.



오늘 밤에도 서울을 포함한 대부분 지역에서 열대야가 나타나겠고요, 내일 낮 기온은 서울이 32도 등 전국이 33도 안팎까지 오르겠습니다.



금요일에는 충청 이남 지방까지 비가 확대되겠고, 주말에는 전국에 비가 내리겠습니다.



비가 내리면서 밤낮 무더위의 기세는 점차 누그러질 전망입니다.



(남유진 기상캐스터)