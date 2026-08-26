뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"함께 뛰어주세요"…선수들의 'AG 응원 꿀팁'

김형열 기자
작성 2026.08.26 21:15 조회수
PIP 닫기
<앵커>

다음 달 나고야 아시안게임에는 43개 종목이 열리는데요. 종목별로 응원하는 방식도 조금씩 다릅니다. 각 종목 대표 선수들이, 직관 응원과 안방 관람을 위한 '꿀팁'을 직접 설명했습니다.

김형열 기자입니다.

<기자>

태극전사들은 나고야의 경기장을 직접 찾을 팬들에게 선수들의 마음으로 함께 뛰어 달라고 당부했습니다.

[도경동/펜싱 국가대표 : (한국 선수가) 어필을 했을 때 (팬들이) 확실히 같이 소리 질러주시면 심판도 이제 심리적으로 흔들려서 저희 편을 들어주시지 않을까 싶습니다.]

[박혜정/역도 국가대표 : (선수 소개할 때) 대한민국 선수 이름이 불리면 (팬들이) 이제 소리를 질러서 다른 나라 선수들한테 기선 제압 정도 해주시면 되고.]

집중력을 깰 응원에는 단호하게 선을 그어 웃음을 자아냈습니다.

[곽윤기/나고야 원정 응원단 : 저희 응원이 생각보다 큐티하거나(귀엽거나) 그럴 수도 있는데, 그것도 괜찮을까요?]

[박혜정/역도 국가대표 : 그건 안 될 것 같습니다.]

안방 시청자를 위한 팁도 전하고,

[오상욱/펜싱 국가대표 : 펜싱에는 이렇게 하는 사인이 있어요. 이건 이제 '내가 이번 포인트는 졌다'고 인정하는 제스처인데, 이 제스처만 보고 먼저 '졌다, 이겼다'를 하면 조금 더 '펜잘알'(펜싱을 잘 알고 있는) 느낌이 나지 않을까 싶어서 '꿀팁' 알려드렸습니다.]

은밀한 징크스까지 공개한 선수들은,

[도경동/펜싱 국가대표 : 속옷 색깔도 항상 맞춰서 시합을 나가는 편이고, 이건 비밀인데 알려 드렸습니다.]

나고야 하늘에 태극기를 휘날리겠다고 입을 모았습니다.

[황선우/수영 국가대표 : 아시아 신기록을 경신하면서 가장 높은 시상대(포디엄)에 올라가고 싶은 게 저의 가장 큰 목표입니다.]

(영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 하성원, 디자인 : 박태영·이가진)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
김형열 기자 사진
김형열 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지