이준석, 대표직 사퇴…'미룰 수 없는 정치일정'은?

<앵커>



오늘(26일) 개혁신당에선 이준석 대표가 자리에서 물러났습니다. 이 대표는 당의 활로를 찾으려는 과정에서 어려움이 있었다고 사퇴 이유를 밝혔는데, 정치권의 관심은 이 대표가 남긴 한마디에 쏠렸습니다.



김보미 기자입니다.



<기자>



국회에서 기자회견을 자처한 이준석 개혁신당 대표.



1분 남짓 짧은 글을 읽으면서 대표직 사퇴를 선언했습니다.



지난 2023년, 국민의힘 탈당한 뒤 이듬해 개혁신당을 창당해 초대 대표를 맡았고, 지난해 대선 이후, 다시 대표를 맡은 지 13개월 만입니다.



[이준석/개혁신당 대표 : 지방선거 이후 석 달 남짓, 저는 당의 자강과 쇄신을 위한 고민과 제안을 해왔습니다. 그러나 당 안에서 충분한 호응을 얻지 못했습니다.]



개혁신당은 지난 6·3 지방선거에서 기초의원 1명만 배출한 초라한 성적에 그쳤고, 정이한 전 부산시장 후보가 피습 자작극을 벌인 혐의로 수사받는 등 악재가 겹쳤습니다.



이 대표는 뉴미디어 전략을 강화하고, 조직강화특별위원회 발족해 돌파구를 뚫어보려 했지만, 당내 동력을 제대로 확보하지 못했단 평가입니다.



그런데, 이 대표 사퇴의 변에선 이 말이 여러 해석을 낳았습니다.



[이준석/개혁신당 대표 : 우리 앞에는 미룰 수 없는 정치 일정이 놓여 있습니다. 정치의 시간은 누구를 기다려 주지 않습니다.]



2028년 총선이 1년 8개월 앞으로 다가온 가운데 지금의 개혁신당으론 보수야권의 한 축을 온전히 맡기 어려울 걸로 본 거란 분석입니다.



보수야권 잠룡인 이 대표가 가벼워진 운신으로 '반 장동혁 대표 성향'의 국민의힘 의원들이나 개혁보수 세력과 연대를 모색할지가 관심인데, 개혁신당 관계자는 현재로선 이 대표도 지도부도, '자강'부터 하자는 데 이견이 없다고 했습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 장현기, 디자인 : 이가진)