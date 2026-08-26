"당협위원장 직선제, 반드시"…"책임지고 퇴진"

<앵커>



국민의힘 장동혁 대표가 오늘(26일) 취임 1주년 기자회견에서, 당협위원장 직선제를 재차 약속하며 싸우는 정당을 만들겠다고 말했습니다. 하지만 당내에선 장 대표의 퇴진이 먼저라는 반발이 터져 나왔습니다.



손형안 기자의 보도입니다.



<기자>



취임 이후 지난 1년 동안 당원 주권 강화에 힘을 쏟았다고 자평하며 기자회견을 시작한 국민의힘 장동혁 대표.



남은 임기 1년 동안, 2028년 총선의 과반 승리와 정권 탈환의 교두보를 쌓겠다며 대여 투쟁 강화를 천명했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 안으로부터의 개혁을 힘차게 추진하겠습니다. 제대로 싸울 인재들로 당을 채우겠습니다.]



소속 의원들이 반발하는 '당협위원장 직선제'에 대해선 "반드시 해야 하는 일"이라며 당 최고위원회의에서 당협위원장을 선출하는 방식을 바꾸겠단 뜻도 거듭 분명히 했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 시·도당위원장, 당협위원장 선출 등에 당원이 직접 참여하도록 하여 당원 주권을 더욱 확대해 나가겠습니다.]



장 대표가 추진하는 방안은, 당협위원장을 해당 당원협의회의 전 당원이나 책임당원이 투표로 선출하도록 바꾸겠단 겁니다.



당협위원장 직선제를 추진하는 목적이 '의원 물갈이'를 통한 당권 장악이라고 의심하는 소속 의원들 가운데선, "장 대표가 지난 1년의 실패에 대한 책임을 지고 물러나야 한다"거나 "지금 국민의힘에 필요한 건, 말의 성찬이 아니라 (대표를 새로 뽑는) 전당대회"란 반발이 터져 나왔습니다.



4선 이상 당 중진 의원들도 장 대표 기자회견 이후 회동을 갖고 이런 우려를 표명했습니다.



[이종배/국민의힘 의원 : 이런 상태로 우리가 총선 승리하기는 어렵다고 하는 데 의견을 같이해 주셨습니다.]



중진들이 총선 승리를 위해 희생해야 한다고 주장했던 장 대표는 오늘은 '고민해야 할 내용 중 하나'라며 대응 발언의 수위를 조절했고, 내년에 대표직 연임에 도전할지 묻는 질문엔 즉답을 피했습니다.



민주당은 장 대표의 지난 1년에 대해 "보수의 새 길은 없고, 징계와 줄 세우기를 통한 사당만 남았다"고 깎아내렸습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 이승진, 디자인 : 이준호·양기태)