[단독] "전력 확보 속도가 관건…원전도 청정에너지"

<앵커>



AI 시대 반도체 수요가 급증하면서, 우리 기업들은 안정적인 전력 확보가 시급해졌는데요. 세계 반도체 산업을 대표하는 '국제반도체협회'의 부사장이, 국내 언론 중 처음으로 SBS와 만나 그 해법을 제안했습니다.



장세만 기후환경전문기자입니다.



<기자>



2020년 7월 애플이 'RE100'을 확대 선언하면서 여파가 삼성전자와 하이닉스로 튑니다.



자사뿐 아니라 납품 기업에까지 100% 재생에너지를 쓰게 하겠다고 한 겁니다.



같은 해 11월 하이닉스가, 2년 뒤엔 삼성전자도 RE100을 선언합니다.



[김수진/전 삼성전자 부사장 (지난 2022년) : (삼성전자는) 2050년 탄소중립 달성을 위해 최선을 다할 계획입니다.]



호남 반도체단지 건설 등으로 급증하는 전력 수요에 대한 제언을 정부와 여당 등에서 요청받아, 국제반도체협회 부사장이 우리나라를 찾았습니다.



국제반도체협회는 글로벌 반도체 제조사들과 애플, 구글 같은 빅테크 회원사 4천 곳을 거느린 단체입니다.



한국 언론과 첫 인터뷰에 나선 그는 이렇게 운을 뗐습니다.



[우스마니/국제반도체협회 부사장 : AI는 전례 없는 규모로 성장하고 있습니다. 3년 전에 우리가 세웠던 전력에 대한 모든 예측치는 이미 넘어섰습니다.]



신속한 전력 확보의 중요성을 거듭 강조했습니다.



[우스마니/국제반도체협회 부사장 : 칩은 전력이 있는 곳에서 생산됩니다. 그리고 전력 확보의 속도가 곧 (반도체) 시장 출시 속도입니다.]



재생에너지뿐 아니라 원전도 저탄소, 즉 청정에너지라며 어느 쪽을 선택할지는 한국에 달려 있다고 했습니다.



[우스마니/국제반도체협회 부사장 : 지금 당장 (재생에너지나 원전 같은) 청정에너지가 필요하단 겁니다. 가장 쉽고 빠른 방법은(그중에서 태양광이나 풍력 같은) 재생 에너지원을 통하는 것입니다.]



미국 메타가 RE100 탈퇴에 이어 가스 발전에까지 나서고 있다는 지적에 대해, 국제반도체협회 측은 기업별로 다양한 접근이 이뤄지고 있지만, 큰 틀에서의 저탄소 에너지를 향한 반도체 업계의 의지는 명확하다면서, 한국도 저탄소 에너지 격차를 좁힐 수 있을 걸로 내다봤습니다.



(영상취재 : 주범, 영상편집 : 이홍명)