가시투성이 야자수 줄기에?…"모든 가능성 열어놔야"

<앵커>



고 장미란 씨가 발견된 곳은 야자수 농장 안쪽입니다. 현장 주변과 야자수의 특성을 잘 아는 주민들은 여러 의문을 제기하고 있습니다. 전문가들도 타살 가능성을 완전히 배제할 순 없다고 말합니다.



조민기 기자가 현장을 취재했습니다.



<기자>



장미란 씨의 시신이 발견된 제주시 한림읍의 야자수 농장.



카나리아 야자수가 빽빽이 들어서 있어 농장 안으로는 햇빛이 들지 않습니다.



아래쪽 줄기들은 다른 품종보다 높이가 낮아 허리를 숙이지 않고는 드나들기도 어렵습니다.



3~6m 높이의 카나리아 야자수가 빼곡한 사건 현장 인근의 또 다른 야자수 농장입니다.



좁은 틈 사이로 촘촘히 뻗어 있는 줄기들은 쉽게 부러지고, 그 끝부분은 뾰족합니다.



인근 주민들은 이런 곳에서 실종자가 발견됐다는 사실이 믿기지 않는다고 말합니다.



[임세호/제주시 한림읍 : 아니 누가 알겠습니까? 깜짝 놀랐죠. 여긴 (사람이) 많이 다니지 않습니다. 가끔씩 차나 몇 대 다니지.]



[양춘화/제주시 한림읍 : 우리는 (시신) 냄새 못 맡았고 다니는 것도 못 봤고, 전혀 몰랐어요.]



카나리아 야자수의 특성을 잘 아는 인근 주민들은, 장 씨가 스스로 목숨을 끊었을 가능성이 높다고 보는 경찰 판단에 의문을 제기합니다.



[양춘화/제주시 한림읍 : 가시가 엄청 아파서 올라갈 수 있었겠나, 나는 그게 날카로워서 살에 박히잖아요.]



온라인 커뮤니티에서도 카나리아 야자수 가지에 줄을 걸기는 거의 불가능하다는 의견이 이어졌습니다.



[임세호/제주시 한림읍 : 목 매달 수가 없어요, 저기는. 가지가 부러지지, 말이 안 됩니다. 들어가서 가지 만져보면 알아요.]



전문가들은 타살 가능성을 배제해선 안 된다고 재차 강조합니다.



[배상훈/프로파일러 (YTN 라디오 '장성철의 뉴스명당') : 무작정 자기가 잘 모르는 곳에 들어가서 속칭 자살을 하는 경우는 거의 없거든요. 49.99 대 51.111로 후자(타살 가능성)를 좀 저는 보고 싶습니다.]



[이수정/경기대 범죄심리학과 교수 : (야자수) 줄기에 삐죽삐죽 나와 있는 곳에 지금 끈으로 목을 맸다는 건데, 부자연스러울 수밖에 없는 상황에 대한 합리적인 설명이 지금 전혀 되어 있지 않습니다.]



실종 신고 허위 종결로 신고 104일 만에야 부패가 많이 진행된 시신이 발견되면서 정확한 사인 규명에는 시간이 더 걸릴 전망입니다.



(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 박지인)