경기도 면세유 취급 주유소 가격 표시 오류 수두룩

▲ 면세유 가격표시 위반사례

경기도는 지난 5월 20일부터 6월 19일까지 도내 면세유 취급 주유소 439곳을 대상으로 가격 표시 현황 점검을 벌인 결과 상당수 주유소에서 표시 오류가 확인됐다고 26일 밝혔습니다.경유의 경우 367곳(83.6%), 휘발유는 325곳(74.0%)에 달했습니다.유형별로는 정상가격을 기준으로 산출한 경유 면세액과 가격표시판에 기재된 면세액이 불일치한 주유소가 296곳(67.4%)으로 조사됐습니다.휘발유 면세액이 불일치한 주유소도 252곳(57.4%)이나 됐습니다.또 가격표시판이 없거나 유가 정보가 누락돼 일치 여부를 확인하기 어려운 주유소도 경유 71곳, 휘발유 73곳으로 나타났습니다.경기도는 해당 주유소들의 위반 사항에 대해 시군에 통보해 과태료 부과 등 행정처분을 하도록 할 계획입니다.이번 점검은 경기도 공정거래 지킴이 주도로 이뤄졌습니다.31명으로 구성된 공정거래 지킴이는 온라인 플랫폼, 유통업, 가맹사업 등 다양한 거래 분야에서 불공정거래 행위를 모니터링하고 현장의 목소리를 경기도에 전달하는 역할을 맡고 있습니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)