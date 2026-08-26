중국 전문가 "미·캐나다 관세전쟁에 중국 반사이익" 관측

▲ 마크 카니(좌) 캐나다 총리와 시진핑 중국 국가주석(우)

미국과 캐나다의 관세 갈등이 격화하면서 미국에 대한 무역 의존도를 낮추려는 캐나다와 중국 간 경제·무역 협력이 확대될 가능성이 있다는 중국 전문가의 분석이 제기됐습니다.26일 류펑 중국 중앙재경대 녹색금융국제연구원의 수석 이코노미스트는 현지 경제매체 제일재경 기고를 통해 미국과 캐나다의 관세 갈등에 대해 "중국과 캐나다의 경제·무역 관계를 확대할 공간을 제공하고 있다"고 평가했습니다.미국과 캐나다의 무역 협상이 결렬된 뒤 미국은 현지시간 지난 22일부터 약 200억 달러, 우리 돈 약 27조 6천억 원 상당의 캐나다산 수입품에 50%의 관세를 부과하기 시작했습니다.이에 캐나다도 같은 규모로 미국산 제품에 보복관세를 부과하겠다고 밝히면서 양국 간 무역 갈등은 확전 양상을 띠고 있습니다.류 이코노미스트는 이번 갈등이 단순한 관세 분쟁을 넘어 캐나다가 미국 중심의 기존 무역구조에서 벗어나 교역 상대국을 다변화하는 계기가 될 가능성에 주목했습니다.기고문에 따르면 캐나다의 대미 무역 의존도는 여전히 높지만 최근 하락하는 추셉니다.지난해 캐나다의 상품 수출 가운데 미국이 차지하는 비중은 71.7%로, 2024년의 75.9%에서 4.2%포인트 낮아졌습니다.미국산 수입 비중도 같은 기간 62.3%에서 58.8%로 떨어졌습니다.반면 미국 이외 국가에 대한 캐나다의 수출은 지난해 17.2%, 수입은 12.4% 증가한 것으로 집계됐습니다.류 이코노미스트는 미국과의 갈등이 장기화할 경우 캐나다의 무역 다변화 과정에서 중국이 주요 대안 시장 가운데 하나로 부상할 수 있으며, 양국 무역구조가 상당한 상호보완성을 갖고 있다고 평가했습니다.그는 "중국은 캐나다가 강점을 가진 에너지와 광물과 농산물이 필요하고 캐나다는 중국산 제조업 제품의 주요 시장이 될 수 있어 양국의 주요 교역 품목은 상당 부분 겹치지 않는다"고 설명했습니다.실제로 지난해 중국의 캐나다산 주요 수입품은 귀금속 793억 위안(약 16조 3천억 원), 광물성 연료 767억 위안(약 15조 8천억 원), 광석·슬래그 342억 위안(약 7조 원), 목재펄프 152억 위안(약 3조 1천억 원), 유지종자 138억 위안(약 2조 8천억 원) 등이었습니다.반대로 중국은 캐나다에 기계류와 전기·전자제품, 가구, 플라스틱 제품, 자동차 등 제조업 제품을 주로 수출한 것으로 조사됐습니다.마크 카니 캐나다 총리가 지난 1월 중국을 방문해 중국 측과 경제·무역 협력 로드맵을 체결하는 등 양국 관계가 개선되고 있다는 점도 이런 관측에 힘을 싣고 있습니다.당시 캐나다 총리의 중국 방문은 2017년 이후 처음이었습니다.캐나다는 이후 중국산 전기차와 철강·알루미늄 제품에 대한 관세 조치를 조정했으며, 양국은 농산물과 전기차 등 주요 교역 현안에 대한 협의를 이어가고 있습니다.류 이코노미스트는 향후 협력 확대를 위해 캐나다 측의 지속적인 정책적 노력이 필요하며, 중국도 캐나다산 농산물의 시장 접근과 투자 편의 등의 분야에서 실질적인 조치를 검토할 필요가 있다고 주장했습니다.이어 미·캐나다 간 산업·에너지 공급망이 긴밀하게 연결된 만큼, 전면적인 경제적 단절보다는 캐나다가 미국 의존도를 점진적으로 낮추는 '관리된 거리두기'가 진행될 가능성이 가장 크다고 내다봤습니다.중국 정부는 미국과 캐나다의 마찰 상황에 대해 '대화'가 중요하다는 원론적인 입장을 밝혔습니다.린젠 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 "캐나다의 관세 맞대응에 대해 중국은 어떤 의견을 갖고 있는가. 트럼프 대통령의 관세 전쟁에 대응할 다른 국가들에 조언해줄 말이 있는가"라는 질문에 즉답 없이 "중국은 각국이 평등한 대화와 협상으로 각자의 경제·무역 우려를 해결해야 한다고 일관되게 주장해왔다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)