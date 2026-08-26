뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

또 '전약후강' 코스피 0.97%↑…거래량, 올해 평균의 절반 밑으로

이성훈 기자
작성 2026.08.26 17:38 조회수
또 '전약후강' 코스피 0.97%↑…거래량, 올해 평균의 절반 밑으로
▲ 코스피가 전날보다 65.47포인트(0.97%) 오른 6,808.21로 마감한 26일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다.

코스피가 하락 출발한 뒤 상승세로 돌아서면서 전날과 마찬가지로 '전약후강' 흐름을 나타냈습니다.

오늘(26일) 코스피는 전날보다 65.47포인트(0.97%) 오른 6,808.21로 마감했습니다.

지수는 전장 대비 15.49포인트(0.23%) 내린 6,727.25로 약보합 출발한 뒤 상승 전환했습니다.

다음날 발표 예정인 엔비디아 실적 등에 대한 경계심 속 등락을 거듭하다 오전 11시쯤부터 반도체 대형주 중심으로 상승폭을 키웠습니다.

코스피는 한때 6,887.18(+2.14%)까지 올랐지만 이후 상승분을 일부 반납한 채 마감했습니다.

이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날 기준가보다 1.3원 내린 1,384.8원을 나타냈습니다.

외국인 투자자는 유가증권시장에서 4거래일 연속 순매도를 이어갔습니다.

장중 한때 순매수를 나타내기도 했지만, 장마감 시점 외국인은 1천51억 원 매도 우위였습니다.

개인도 2조 2천468억 원 순매도하면서 3거래일 만에 '팔자'로 돌아섰습니다.

기관은 7천648억 원 순매수하며 지수를 지탱했습니다.

기타법인도 1조 5천981억 원 순매수했습니다.

최근 기타법인은 삼성전자의 임직원 주식보상 목적 자사주 매입과 SK하이닉스의 자사주 소각을 위한 매입 영향으로 조 단위 순매수 규모를 보이면서 주요 수급 주체로 부상했습니다.

국내 반도체 '투톱'은 장중 상승과 하락을 반복하다 결국 강세 마감했습니다.

삼성전자는 전날보다 1.75% 오른 26만 1천500원으로 거래를 마쳤습니다.

주가는 약보합으로 출발했지만, 이후 상승 전환해 한때 26만 6천500원(+3.70%)까지 오르기도 했습니다.

SK하이닉스는 0.60% 오른 168만 8천 원입니다.

마찬가지로 0.60% 내린 채 출발했지만 방향을 틀어 한때 173만 5천 원(+3.40%)까지 뛰었습니다.

이외 시가총액 상위 종목 중에서는 LG에너지솔루션(0.43%)과 KB금융(0.12%), 두산에너빌리티(6.32%) 등이 올랐고 SK스퀘어(-0.19%), 삼성전기(-2.35%), 현대차(-3.09%)는 내렸습니다.

삼성전자의 역대급 주주환원 기대감이 부각되자 삼성물산(5.59%)과 삼성생명(8.60%), 삼성화재(4.94%) 등 삼성전자의 지분을 보유하고 있는 기업들의 주가도 나란히 급등했습니다.

미국 정부가 한국에 원전 기업 웨스팅하우스(WEC)의 지분을 공동으로 인수하자고 제안했다는 소식에 한국전력은 6.42% 급등했습니다.

한편 SK이노베이션은 분리막 사업 자회사 SK아이이테크놀로지(SKIET)를 흡수 합병한다는 소식이 전해진 가운데 SKIET의 부진한 실적과 재무 부담 우려가 부각되자 11.04% 추락했습니다.

업종별로 보면 보험(5.88%), 건설(5.68%), 전기·가스(5.06%)가 강세였습니다.

운송·창고(-2.66%), 운송장비·부품(-1.87%), 금속(-1.85%) 업종은 하락했습니다.

이날 코스피 시장에서 상승한 종목은 572개로 집계됐습니다.

하락한 종목은 302개였고 보합은 33개였습니다.

한편 코스닥 지수는 0.28포인트(0.03%) 내린 826.87로 마감했습니다.

지수는 2.38포인트(0.29%) 내린 824.77로 개장해 방향성을 탐색하다 결국 약보합으로 마감했습니다.

코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 각각 911억 원과 1천51억 원 매도 우위였으며 개인은 1천928억 원 순매수했습니다.

에코프로비엠(-0.89%), 레인보우로보틱스(-0.88%), 주성엔지니어링(-3.02%)은 내렸고 알테오젠(1.96%), 에코프로(2.11%), 파마리서치(6.63%)는 상승 마감했습니다.

하락한 코스닥 종목은 758개였으며 상승한 코스닥 종목은 881개였습니다.

보합은 87개였습니다.

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 22조 8천934억 원과 4조 4천388억 원으로 집계됐습니다.

거래량을 보면 이날 코스피 시장에서 거래된 주식의 수는 총 3억 2천700만 주로 올해의 일평균 거래량(7억 100만 주)의 절반도 안 되는 수준이었습니다.

대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓 거래대금은 총 11조 2천126억 원입니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지