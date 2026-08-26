또 '전약후강' 코스피 0.97%↑…거래량, 올해 평균의 절반 밑으로

▲ 코스피가 전날보다 65.47포인트(0.97%) 오른 6,808.21로 마감한 26일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다.

코스피가 하락 출발한 뒤 상승세로 돌아서면서 전날과 마찬가지로 '전약후강' 흐름을 나타냈습니다.오늘(26일) 코스피는 전날보다 65.47포인트(0.97%) 오른 6,808.21로 마감했습니다.지수는 전장 대비 15.49포인트(0.23%) 내린 6,727.25로 약보합 출발한 뒤 상승 전환했습니다.다음날 발표 예정인 엔비디아 실적 등에 대한 경계심 속 등락을 거듭하다 오전 11시쯤부터 반도체 대형주 중심으로 상승폭을 키웠습니다.코스피는 한때 6,887.18(+2.14%)까지 올랐지만 이후 상승분을 일부 반납한 채 마감했습니다.이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날 기준가보다 1.3원 내린 1,384.8원을 나타냈습니다.외국인 투자자는 유가증권시장에서 4거래일 연속 순매도를 이어갔습니다.장중 한때 순매수를 나타내기도 했지만, 장마감 시점 외국인은 1천51억 원 매도 우위였습니다.개인도 2조 2천468억 원 순매도하면서 3거래일 만에 '팔자'로 돌아섰습니다.기관은 7천648억 원 순매수하며 지수를 지탱했습니다.기타법인도 1조 5천981억 원 순매수했습니다.최근 기타법인은 삼성전자의 임직원 주식보상 목적 자사주 매입과 SK하이닉스의 자사주 소각을 위한 매입 영향으로 조 단위 순매수 규모를 보이면서 주요 수급 주체로 부상했습니다.국내 반도체 '투톱'은 장중 상승과 하락을 반복하다 결국 강세 마감했습니다.삼성전자는 전날보다 1.75% 오른 26만 1천500원으로 거래를 마쳤습니다.주가는 약보합으로 출발했지만, 이후 상승 전환해 한때 26만 6천500원(+3.70%)까지 오르기도 했습니다.SK하이닉스는 0.60% 오른 168만 8천 원입니다.마찬가지로 0.60% 내린 채 출발했지만 방향을 틀어 한때 173만 5천 원(+3.40%)까지 뛰었습니다.이외 시가총액 상위 종목 중에서는 LG에너지솔루션(0.43%)과 KB금융(0.12%), 두산에너빌리티(6.32%) 등이 올랐고 SK스퀘어(-0.19%), 삼성전기(-2.35%), 현대차(-3.09%)는 내렸습니다.삼성전자의 역대급 주주환원 기대감이 부각되자 삼성물산(5.59%)과 삼성생명(8.60%), 삼성화재(4.94%) 등 삼성전자의 지분을 보유하고 있는 기업들의 주가도 나란히 급등했습니다.미국 정부가 한국에 원전 기업 웨스팅하우스(WEC)의 지분을 공동으로 인수하자고 제안했다는 소식에 한국전력은 6.42% 급등했습니다.한편 SK이노베이션은 분리막 사업 자회사 SK아이이테크놀로지(SKIET)를 흡수 합병한다는 소식이 전해진 가운데 SKIET의 부진한 실적과 재무 부담 우려가 부각되자 11.04% 추락했습니다.업종별로 보면 보험(5.88%), 건설(5.68%), 전기·가스(5.06%)가 강세였습니다.운송·창고(-2.66%), 운송장비·부품(-1.87%), 금속(-1.85%) 업종은 하락했습니다.이날 코스피 시장에서 상승한 종목은 572개로 집계됐습니다.하락한 종목은 302개였고 보합은 33개였습니다.한편 코스닥 지수는 0.28포인트(0.03%) 내린 826.87로 마감했습니다.지수는 2.38포인트(0.29%) 내린 824.77로 개장해 방향성을 탐색하다 결국 약보합으로 마감했습니다.코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 각각 911억 원과 1천51억 원 매도 우위였으며 개인은 1천928억 원 순매수했습니다.에코프로비엠(-0.89%), 레인보우로보틱스(-0.88%), 주성엔지니어링(-3.02%)은 내렸고 알테오젠(1.96%), 에코프로(2.11%), 파마리서치(6.63%)는 상승 마감했습니다.하락한 코스닥 종목은 758개였으며 상승한 코스닥 종목은 881개였습니다.보합은 87개였습니다.이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 22조 8천934억 원과 4조 4천388억 원으로 집계됐습니다.거래량을 보면 이날 코스피 시장에서 거래된 주식의 수는 총 3억 2천700만 주로 올해의 일평균 거래량(7억 100만 주)의 절반도 안 되는 수준이었습니다.대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓 거래대금은 총 11조 2천126억 원입니다.(사진=연합뉴스)