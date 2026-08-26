원·달러 환율, 한은 금통위 앞두고 1,380원대 중반 횡보

▲ 코스피가 전날보다 65.47포인트(0.97%) 오른 6,808.21로 마감한 26일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다.

원·달러 환율이 한국은행 금융통화위원회 금리결정을 하루 앞두고 1,380원대 중반에서 횡보했습니다.오늘(26일) 서울외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 오후 3시 30분 기준 1,384.8원으로 전날 같은 시간보다 1.3원 내렸습니다.환율은 1,383.0원으로 시작해 오후 12시 21분쯤 1,388.30원까지 오르기도 했습니다.지정학적 리스크 완화 분위기와 국내 반도체 수출업체의 네고(달러 매도) 물량 등이 환율 하락을 이끈 것으로 보입니다.뉴욕타임스는 미국이 이란 전쟁 후 철수한 중동 주재 자국 대사관에 외교관을 복귀시킬 준비를 하고 있다고 보도했고, 미국의 대이란 제재 관련 우려가 완화되자 국제유가가 하락했습니다.외국인 주식 매도세는 환율 하락을 제한하고 있습니다.외국인 투자자는 유가증권시장에서 1천161억 원어치를 팔며 이날까지 4거래일 연속 순매도를 이어갔습니다.오는 27일 금통위에서 금리를 인상하면 원화 강세 요인입니다.다만, 금리를 동결하더라도 매파적(긴축 선호) 기조가 지속될 것이란 관측이 나옵니다.이날 밤엔 미국 개인소비지출(PCE) 등 물가지표가 발표됩니다.예상치를 넘어서면 인플레이션 우려가 번지면서 긴축 경계감으로 미 달러가 반등할 가능성이 있습니다.달러는 미국 연준의 금리인상 기대 약화와 미국 정부의 재정 불안이 부각되면서 약세가 지속되는 흐름입니다.주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 99.003으로 0.095 올랐지만 100 미만에 머물고 있습니다.엔·달러 환율은 159.10엔으로 0.08엔 하락했습니다.원·엔 재정환율은 100엔당 870.46원으로 0.03원 내렸습니다.(사진=연합뉴스)