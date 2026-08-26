검찰, 백종헌 의원실 압수수색…전직 보좌관 뇌물 혐의 관련

▲ 서울중앙지검

국회의원 전직 보좌관의 수천만 원대 뇌물 수수 의혹을 수사하는 검찰이 국민의힘 백종헌 의원실을 압수수색했습니다.서울중앙지검 반부패수사1부(국원 부장검사)는 오늘(26일) 서울 여의도 국회 의원회관 백 의원실에 검사와 수사관을 보내 관련 자료를 확보하고 있습니다.검찰은 뇌물수수 등 혐의를 받는 전직 보좌관 A씨가 의원실 근무 당시 사용했던 업무용 컴퓨터를 확인하기 위해 압수수색에 나선 것으로 전해졌습니다.A씨는 지난 2021년부터 3년여간 한 의료기기 업체에 편의를 제공하고 그 대가로 수천만 원 상당의 금품을 수수한 혐의를 받습니다.검찰은 A씨가 해당 업체 제품이 건강보험 급여 대상에 포함되도록 의원실 주최 정책토론회를 여는 등 편의를 봐주고, 친인척 등의 명의를 이용해 허위 급여를 받은 것으로 의심합니다.앞서 검찰은 지난 6월 17일 A씨의 주거지와 해당 의료기기 업체 등을 압수수색하며 강제수사에 착수했습니다.검찰은 압수물 분석이 끝나는 대로 A씨 등 사건 관련자를 불러 금품 수수 여부와 대가성 등을 조사할 방침입니다.한편 A씨의 이같은 비리 혐의와 백 의원과의 관련성은 확인되지 않은 것으로 알려졌습니다.(사진=연합뉴스)