[인터뷰] 조갑제 "장동혁은 보수의 적…오세훈-한동훈-이준석이 보수 자산"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 조갑제 조갑제닷컴 대표

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● 조갑제 조갑제닷컴 대표 인터뷰



"장동혁, 보수 말할 자격 없어…보수의 적"

"국힘, 1년 동안 야당 역할 포기하고 여당 폭주 도운 것"

"보수의 가치는 헌법·사실·상식·유능…장동혁은 무능하고 무례"

"장동혁, 정권 탈환에 관심 없어…당권 유지가 목표"

"정치의 본질은 권력 투쟁…아무도 싸우려 하지 않아"

"국힘 노선 싸움, 한동훈이냐 윤석열이냐의 싸움"

"오세훈·한동훈·이준석, 한국 보수의 자산"

"이 대통령, 보완수사권 회복시키고, 개헌 얘기 말아야"

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▷ 주영진 / 앵커 : 말씀드린 것처럼 조갑제 닷컴의 조갑제 대표와의 인터뷰, 지금부터 시작해 보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 요즘 어떻게 지내십니까.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 바쁘게 지냅니다. 다방면으로.



▷ 주영진 / 앵커 : 다방면으로. 언론 인터뷰도 많이 하시고.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 제가 또 관심이 많아서 영화도 보고 스포츠도 메이저리그 매일 보고 그렇게.



▷ 주영진 / 앵커 : 메이저리그는 매일 보세요? 오늘 이정후 선수가 홈런 쳤습니까? 10호 홈런 쳤다는 기사가 있던데.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 저는 오타니가 어떻게 하는지 보고 있습니다. 오늘은 3루타 하나 치고 끝났습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 오타니에 또 관심이 많으시군요. 그런데 역시 최대 관심사는 정치권, 그중에서도 보수 정당이 어떻게 가야 하느냐 이런 부분일까요?



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 그렇죠. 사실 이재명 정부를 견제해서 국민을 좀 편안하게 해 줘야 할 역할을 보통 야당이 하지 않습니까. 야당이 든든하면 국민이 발 뻗고 자는데 야당이 흔들리니까 상당히 짜증이 많이 나죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 장동혁 대표가 오늘 취임 1년을 맞아서 기자회견을 했어요. 보니까 앞으로 1년 더 열심히 하겠다. 그만둘 생각 절대 없다는 거 강조했고 그리고 새로운 보수의 가치를 정립하겠다. 그리고 그 가치에 동의하는 모든 세력과 연대하겠다고 이야기를 했는데 어떻게 들으셨어요?



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 지금 보수를 말할 자격이 없는 사람이죠. 보수의 적으로 봅니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 보수의 적이다. 강한 말씀이네요.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 강한 말씀이 아니고 윤석열 추종 세력 아닙니까? 그리고 요새는 부정선거 음모론 주장하지 않습니까. 보수가 이러면 안 되죠. 그리고 지금 국민의힘이 지난 1년 동안 해온 것은 거의 90% 윤석열 노선이었거든요. 6·3 지방선거 이후에는 저는 순도 거의 100%의 윤석열 당이 되었다고 봅니다. 두 가지 기준이죠. 윤석열의 불법 계엄과 윤석열의 부정선거 음모론을 규탄하는 국회의원이 단 한 사람이라도 있습니까, 지금? 국민의힘 안에서? 의미 있게.



▷ 주영진 / 앵커 : 장동혁 대표가 올림픽 공원 집회에 매일이다시피 참석하고 그 자리에서 부정선거, 재선거, 이런 것들을 주장하는 것을 보면서 그런 생각이 더 굳어지신 건가요?



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 아니, 이것은 있을 수 없는 선동 아닙니까? 투표용지 부족 사태잖아요. 부실 관리잖아요. 그걸 전국적인 부정선거라고 하면서 6월 3일 2,700만이 투표를 했습니다. 그걸 무효화하겠다는 거 아닙니까? 그래서 재선거하겠다는 거예요. 무효화할 수 있는 방법이 딱 하나가 있어요. 그건 쿠데타를 일으켜서 정권을 잡고 이 앞에 선거를 무효화하는 것. 그런데 어떻게 국민의힘이 이걸 좌시하고 있느냐 이거죠. 물론 정점식 원내대표는 생각이 다르고, 부정선거 주장은 곤란하다 하는 의견 표명은 있었지만 당 대표가 그런 식으로 행동하면 당 전체가 그런 쪽으로 간다고 봐야 하지 않습니까? 문제는 그렇게 하는 동안에 집권 여당의 폭주를 막지 못했다는 겁니다. 그러니까 지난 1년 동안 한마디로 딱 요약하면 야당 역할을 포기한 거죠. 포기한 정도가 아니라 여당의 폭주를 도와준 거죠. 어떤 방법으로 도와주느냐? 여당과 가장 잘 싸우는 한동훈 당시 전 대표를 제명함으로써 결정적인 찬스를 그때 놓쳤거든요. 작년 11월, 대장동 항소 포기를 계기로 해서 한동훈 씨가 아주 언론전을 잘해서 여론이 바뀌었다고. 상당히 코너로 몰렸습니다, 여권이. 그 찬스에 등 뒤에 칼을 꽂은 것 아닙니까? 만약 그때 한동훈, 국민의힘이 똘똘 뭉치고 보수 전체가 단결해서 거리, 광장으로 나왔더라면 저는 공소 취소까지 가지 않았을 것이고, 보완수사권 폐지도 못했을 것이라고 봅니다. 그 결정적인 찬스에 장동혁 대표는 민주당 편을 들어준 거예요. 또 최근도 마찬가지 아닙니까? 6월 3일, 국민이 심판한 거 아닙니까? 그러면 재정비를 할 수 있는 시간이 있었잖아요. 이때 재정비를 했더라면 저는 이번에 보완수사권 폐지라든지 이것도 막을 수 있었다고 봐요. 그러지 않고 내부 종결하고 엉뚱하게 올림픽 공원 가서 실현 불가능한 전국 재선거를 지금 주장하고 있잖아요. 이게 무슨 보수입니까?



▷ 주영진 / 앵커 : 조갑제 대표가 생각하는 보수의 가치는 뭡니까?



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 헌법 사실 상식이죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 헌법 사실 상식.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 그리고 유능해야 합니다. 보수는 그동안에 위대한 문명 건설 세력 아닙니까? 이승만 건국 정신, 박정희 근대화, 그다음에 김영삼의 민주화. 유능하지 않으면 보수가 아니에요. 그런데 장동혁 대표의 특징은 무능하고 무례합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 강하게 비판하시니까 이게 장동혁 대표를 좋아하시는 분의 이야기도 모셔서 들어봐야겠다는 생각이 좀 드는데요.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 팩트를 기준으로 하는데 제일 제가 중요하게 여기는 게 부정선거 음모론이에요.



▷ 주영진 / 앵커 : 그거는 절대 해서는 안 될 이야기를 했다.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 오늘 당원 주권 이야기했죠. 그 당원 주권 하는 당이 몇 나라 있습니다. 그거 다 공산당입니다. 아니, 헌법에 당원이 주권을 가진다는 조항이 있어요? 국회의원은 당원을 대표하는 사람 아니에요. 지역 대표하는 사람도 아닙니다. 헌법에 보면 국익을 대표하는 사람으로 되어 있습니다. 당원 주권이라는 말은 당원이 국회의원을 통제하겠다는 겁니다. 그런 정당은 다 공산당입니다. 왜냐하면 당이 국가를 통제하잖아요. 그렇죠? 국가, 국민 위에 있는 게 당이에요. 그게 당원 주권입니다. 그런데 국민의힘 당원이 지금 믿을 수 있습니까? 제 계산으로는 한 50% 정도는 부정선거 음모론을 믿고 있다고 봐요.



▷ 주영진 / 앵커 : 50%.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 50%. 그리고 이중 당적자 많을 겁니다. 그리고 종교 단체에서 파견된 사람들도 있을 거고. 그걸 그대로 두고 그 사람들이 국회의원도 좌지우지하고 당권을 계속 유지하겠다. 저는 국민의힘 상당수 국회의원 그리고 장동혁 대표는 정권 탈환에는 관심이 없다고 봐요. 오로지 당권 유지, 이런 당원들을 계속 확대해서 힘을 실어서 국민의 일반적인, 상식적인 생각과 반대 방향으로 가서 그래도 당권을 유지하는 것. 이게 저는 목표라고 봅니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 말씀을 그렇게 하셨는데 결과적으로, 현실적으로 당원들에 의해서 전당대회에 선출된 장동혁 대표가 스스로 그만두지 않는 한, 그리고 최고위원 4명이 사퇴를 선언해서 지도부가 와해되지 않는 한, 장동혁 대표를 그만두게 할 방법이 없다. 이게 국민의힘에서 혹시 장동혁 대표와 반대되는 생각을 가진 정치인들의 고민 아니겠습니까?



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 그런데 아무것도 하지 않고 싸우지 않으니까 그런 거죠. 싸우지 않고, 정치의 본질이 권력 투쟁 아닙니까? 정치가 사교하는 것하고는 다르잖아요. 모택동이 이런 이야기 했지 않습니까. 혁명은 파티가 아니다, 정치는 피를 흘리지 않는 전쟁이고 전쟁은 피를 흘리는 정치라고 했거든요. 정치와 전쟁이 같은 거예요. 그러니까 장동혁 대표를 바꾸려면 싸우는 사람이 있어야 할 것 아닙니까. 이전투구를 해야 할 것 아닙니까. 대부분이 논평하잖아요. 그러면 끌려가는 건데 그럼 끌려갈수록 국민의 생각과는 멀어지는 방향으로 가고 선거에서 이제 지는 거죠. 이대로 가면 선거 지는 거 아닙니까? 더 크게 지겠죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 정점식 원내대표가 박근혜 전 대통령의 연찬회 초청을 했다는 건데 이거는 어떻게 보세요?



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 그러니까 국민의힘의 갈 길을 찾겠다는 건데 그러면 성공 사례를, 성공한 분을 모셔 와서 물어야 하는 거 아닙니까? 한동훈 의원이 성공했잖아요. 결국 국민의힘의 노선 싸움은 한동훈 노선이냐, 윤석열 노선이냐의 싸움이고 지금은 윤석열 노선을 걸어가고 있는 장동혁 대표가 당권을 잡고 있는데 그것은 이미 판결로 내란수괴 판정받은 거 아닙니까? 한동훈 노선은 결국 대한민국 노선이에요. 공화국을 지키는 노선이에요. 그리고 박근혜 전 대통령은 탄핵당한 사람이잖아요. 대통령이 탄핵당하면 무능했다는 이야기거든요. 그러니까 꼭 실패한 정치인을 모셔 와서 국민의힘의 미래를 묻겠다. 이거 너무 퇴행적인 거 아닐까요?



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇게 생각하는 분들도 있는 것 같아요. 그래도 보수의 전성시대 이명박, 박근혜, 정권 재창출하면서 9년이었죠? 9년 동안 정권을 쥐었던 그 시기, 국민의 평가는 그렇다고 하더라도 어쨌든 대선에서 승리했던, 그 주역들을 지금 정점식 원내대표가 아마 이명박 전 대통령도 조만간에 또 찾아가서 만난다 이런 얘기가 있는데 그게 지금 국민의힘의 현 상황을 보여주는 것 아니냐. 얼마나 답답하면 또 그렇게 해서라도 활로를 찾으려고 하느냐고 하는 이야기가 있는 것 같은데 오늘 말씀 듣다 보니까 한동훈 의원 칭송을 참 많이 하셔서 제가 그러면 이렇게 질문해 볼게요. 아까도 제가 다른 출연자들과 얘기를 해 봤는데 4명이 있지 않습니까? 유승민, 오세훈, 이준석, 한동훈. 이 네 사람이 함께해서 뭔가 보수 정당을 재편할 수 있겠느냐고 하는 질문을 제가 던져봤는데 만약에 그 질문을 제가 한번 드려볼 텐데 어떻게 대답하시겠습니까.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 지금 우선 국민의힘 문제가 해결돼야 해요. 국민의힘은 우선 부정선거를 믿는 당권파와 딸려 가는 사람 사이의 공존 관계거든요. 이거 오래 못 가거든요. 공존할 수 없어요. 부정선거 음모론을 믿는다는 것은 한마디로 말하면 이게 맨정신이 아니라는 거죠. 그리고 맨정신이 아닌 사람과 맨정신인 사람이 같이 갈 수 없으니까 지금 나누어져야 해요. 나누어지는 게 서로가 좋아요. 그런데 소수의 당권파는 다수의 무기력한 의원들을 끌고 계속 당권을 잡고 가려고 그럴 거라고. 이 상태면 한동훈 의원이 복당할 수도 없고, 복당해 봤자 의미 없어요. 그러니까 이 구조는 어떻게 바뀌느냐 하면 어느 단계에 가면 이제 다수 국회의원이 이대로 가다가는 총선에서 지겠다 하는 단계에 올 거예요. 그다음에 아까 거론을 하시는 분들, 한동훈, 오세훈, 이준석. 이 세 사람은,



▷ 주영진 / 앵커 : 유승민.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 유승민 전 의원은 빼고. 이 세 사람은 한국 보수의 귀중한 자산입니다. 이분들이 앞으로 어차피 한국 보수를 재건하는 중요한 역할을 할 거라고요. 그러니까 유승민 전 의원은 박근혜 전 대통령 탄핵할 때 너무나 많은 무리를 했어요. 좌파와 싸우는 대통령을, 그건 탄핵 사유도 아닌데 좌파하고 손잡고 탄핵시킨 그걸 어떻게, 무슨 설명으로 할 수 있을까요? 물론 탄핵당한 박근혜 대통령의 잘못이 있죠. 그것은 별론으로 하더라도 탄핵당할 사유가 아니었잖아요. 그때 국정농단이라는 게 뭡니까, 지금. 거의 반역죄를 저질렀습니까. 역적 모의를 했습니까. 그게 너무 커요. 그래서 저는 이 세 사람의 가능성은 충분하다고 봅니다. 이 세 사람의 가능성이 이제 국민의힘 안에서의 자생 노력과 어떤 식으로 연결되느냐에 따라서 내년쯤 가면 크게 변하지 않을까요?



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 말씀하시다가 그 얘기는 또, 그 당시 헌법재판소 결정문에 그건 국민으로부터 권력을 위임받은 대통령이 국민의 선출을, 선택을 받지 않은 개인에게 그 권력을 사용하도록 했다는 것. 이 부분은 어쨌든 간에 우리 헌법정신을 위반한 것이라고 하는 것은 분명한 사실이죠.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 위반이죠. 위반인데 그게 탄핵 사유냐 하는 데 대해서는 저는 동의하지 않습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 거기까지 제가 말씀을 드리도록 하고요. 이재명 대통령의 국정 지지율 또 대선 전에 또 이재명 대통령을 만나기도 하시고 아마 대통령이 되고 나서도 또 같이, 어떻습니까. 전반적으로 중도 확장, 중도 실용 노선을 상당히 강조하면서 뭔가 하려고 했는데 지지율이 지방선거 이후로 좀 하락하고 있어요. 오늘 일부 조사에서는 아마 30%대까지 떨어졌다는 조사도 나오는데 이것을 반등시킬 수 있는, 어떻게 해야 그게 반등이 가능할지.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 저는 지금 지지율이 문제가 아니고 나라를 위해서.



▷ 주영진 / 앵커 : 나라를 위해서.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 건의 내지, 충고는 좀 건방진 이야기이고 한다면 한 세 가지 정도 이야기하고 싶은 게요. 우선 보완수사권, 이걸 빨리 회복시켜야 합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 보완수사권 부분 다시 복원해라.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 이재명 대통령도 무리가 있다고 판단했습니다. 그다음에 아무도 지적하지 않는 게 있어요. 그 특수수사 경찰인가, 특별수사, 사법.



▷ 주영진 / 앵커 : 특사경. 특별사법경찰.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 그게 문제입니다. 그 사람들이 한 1만 명 넘어요. 그러니까 행정공무원이 사법 경찰 역할을 합니다. 노동, 환경 이런 분야에서. 이 사람들이 지금 패닉 상태입니다. 왜냐하면 법률에 대해서도 제대로 모르고 수사에 대해서도 제대로 모르고 행정공무원이 수사를 해왔는데 그동안에 검사가 잘 지도를 해 줬거든요. 검사를 믿고 했는데 검사 지도가 없어져 버렸잖아요. 그러니까 수사하려면 엄청나게 겁이 날 거라고요. 잘못하면 법 왜곡죄가 들어갑니다. 그러니까 이 두 개를 빨리 회복시켜야 합니다. 그렇게 해야 실생활에 국민이 느끼는 부작용을 잠시 줄일 수 있을 것이라고 생각하고요. 그다음에 정치적으로는 공소 취소를 취소해야 하고 그다음에 개헌 안 해야 합니다. 개헌 이야기를 안 해야 해요. 개헌 불가능해요. 그다음에 AI 선도국 건설이라는 거대한 비전이 있지 않습니까. 거기에 집중해야 하고 지금 북핵 문제가 앞으로 엄청나게 커질 겁니다. 특히 트럼프 대통령이 김정은하고 만나려고하는 과정에서 이재명 대통령이 왕따 당할 가능성이 많거든요. 이 정도를 챙기고 그 나머지는 운명에 맡겨야 하는 것 아닙니까. 최선을 다하고 대통령이 되었는데 뭘 겁냅니까? 대통령이 된 사람이 뭘 겁내고 퇴임 이후에 감옥 가면 어때요. 잘하면 또 감옥 보내겠습니까? 잘하고 박수받으면서 끝나면.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 어떤 부분에 집중해야 할지 그런 말씀 해주셨고요. 알겠습니다. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 조갑제닷컴의 조갑제 대표와의 인터뷰였습니다. 말씀 잘 들었습니다.