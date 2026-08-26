[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 김준일 시사평론가, 최선호 SBS 논설위원
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● 지도부 만찬서 단합 강조
김준일 / 시사평론가
"'우리는 하나다' 구호는 '하나'가 아니라는 의미"
"단기간 내 국정 지지율 회복 어려울 듯…아직 바닥 확인 못 해"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"이 대통령, 진보 진영보다 중도층 반응 얻어야 지지율 오를 것"
최선호 / SBS 논설위원
"형식적으로 화기애애한 분위기…지지층 화해까지는 오래 걸릴 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 단합 외친 지도부 만찬…윤희석 "전통 지지층 좇아가면 지지율 회복 어려울 것"
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