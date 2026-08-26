[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 김준일 시사평론가, 최선호 SBS 논설위원
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● 1주년 장동혁 "당원 주권"
김준일 / 시사평론가
"장동혁, 사퇴론 이겨내 스스로 자랑스러운 듯…앞으로 1년도 이겨내겠다는 것"
"장동혁의 '보수의 가치'에 '부정선거론' 포함되면 위험"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"장동혁, 당원 주권 확대로 민심 얻겠다 말해…당심과 민심 같은지 의구심"
"장동혁, 본인은 책임 안 지고 의원들에 책임지라고 징계해"
최선호 / SBS 논설위원
"당원 주권 강화는 장동혁 체제 강화와 같은 말"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] '당원주권' 내세운 장동혁, 보수 새 길 찾겠다는데…중도로? 더 오른쪽으로?
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