[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 김준일 시사평론가, 최선호 SBS 논설위원
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● 이준석, 당대표직 사퇴
김준일 / 시사평론가
"장동혁 입지 강해질수록 보수 4인방 협력 가능성 커져"
"개혁신당, 지선 패배로 합당 분위기 커져"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"이준석 당대표 사퇴, 개혁신당 존립 의미 퇴색"
"이준석, 정치 행보 자유로워져…보수 연대 가능성"
"오세훈·유승민·한동훈·이준석, 친소 관계 떠나 연대에 응답할 때"
최선호 / SBS 논설위원
"이준석 사퇴, 당 쇄신 제안 충돌로 서운함에 의한 의사결정인 듯"
"'비장반한'이 '반장연대'로 갈지 지켜봐야"
"장동혁, 보수 주자들 연대에 개의치 않는 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 이준석 당대표직 사퇴…"총선, 경기남부 벨트 전략에 의원들 '시큰둥'"
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