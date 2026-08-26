[자막뉴스] 14층에서 떨어졌는데 '찰과상만'?…7살 아이 목숨 살린 '이것'

14층 아파트 베란다에서 추락한 7살 남자 어린이가 화단에 있던 나무에 먼저 떨어지면서 찰과상만 입고 구조된 일이 알려졌습니다.



어제(25일) 오후 3시 55분쯤 대구 수성구 한 아파트 14층 베란다에서 초등학교 1학년생 A 군이 밖으로 추락했습니다.



A군은 추락 과정에서 화단에 있던 나무에 먼저 떨어진 뒤 바닥으로 떨어졌습니다.



자칫 크게 다칠 수 있었던 상황이었지만 나무가 충격을 상당부분 흡수한 덕분에 A 군은 찰과상에 그친 것으로 전해졌습니다.



A군은 베란다에서 밖을 내다보던 중 중심을 잃고 추락한 것으로 알려졌습니다.



사고 당시 휴가 중이던 대구소방본부 박유섭 소방위는 현장 근처에서 자녀들과 시간을 보내던 중 '쿵'하는 소리를 듣고 현장으로 달려갔습니다.



사고 현장을 발견한 뒤에는 119에 신고한 뒤 추락한 A군에 대해 응급처치를 시작했습니다.



이후 119 구급대가 도착할 때까지 A군을 진정시키고 보호자에게 연락해 현장 상황을 알렸습니다.



박 소방위는 "아이를 키우는 부모로서 아이가 얼마나 놀라고 무서웠을지를 먼저 생각했다"라고 당시 상황을 설명했습니다.



이어 "아이를 안심시키는 게 가장 중요하다고 생각해 계속 말을 걸며 상태를 살폈다"며 "나중에 아이의 부모에게 '아이가 많이 놀랐지만 괜찮다'는 말을 들었다"고 전했습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)