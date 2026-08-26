뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

캣츠아이, 빌보드 앨범 차트 정상에 이어 싱글 차트 4곡 동시 진입

김경희 기자
작성 2026.08.26 15:51 조회수
캣츠아이, 빌보드 앨범 차트 정상에 이어 싱글 차트 4곡 동시 진입
▲ 그룹 캣츠아이

그룹 캣츠아이가 미국 빌보드 메인 앨범 차트 정상에 오른 데 이어 싱글 차트에 4곡을 동시 진입시켰습니다.

현지시간 25일 빌보드에 따르면 캣츠아이의 세 번째 미니앨범 '와일드'(WILD) 선공개곡 '애니멀'(Animal)은 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 전주보다 6계단 오른 24위를 기록했습니다.

앨범 타이틀곡 '후티 프루티'(Hootie Frutti)는 31위로 처음 진입했습니다.

캣츠아이의 또 다른 히트곡 '핑키 업'(PINKY UP)은 81위를 차지했고 그룹 르세라핌, 아일릿과 협업한 곡 '아이코닉 바이 미스테이크'(ICONIC BY MISTAKE)는 94위에 올랐습니다.

빌보드 '핫 100'에서는 그룹 블랙핑크 제니가 테임 임팔라와 협업한 '드라큘라'(Dracula)도 전주와 동일한 8위로 47주째 진입했습니다.

캣츠아이는 앨범 차트 '빌보드 200'에선 '와일드'로 데뷔 이래 처음 1위를 차지하는 등 총 3장의 앨범을 올려놓았습니다.

'뷰티풀 카오스'(Beautiful Chaos)는 92위, 'SIS'(소프트 이즈 스트롱·Soft Is Strong)은 156위로 집계됐습니다.

전주 '빌보드 200'에서 1위를 차지했던 스트레이 키즈의 '디스 앤드 댓'(THIS & THAT)은 3위를 기록했습니다.

방탄소년단의 '아리랑'(ARIRANG)이 24위, 영화 '케이팝 데몬 헌터스' OST는 33위를 차지했습니다.

코르티스 '그린그린'(GREENGREEN)은 155위에 올랐습니다.

(사진=하이브-게펜레코드 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
김경희 기자 사진
김경희 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지