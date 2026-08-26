캣츠아이, 빌보드 앨범 차트 정상에 이어 싱글 차트 4곡 동시 진입

▲ 그룹 캣츠아이

그룹 캣츠아이가 미국 빌보드 메인 앨범 차트 정상에 오른 데 이어 싱글 차트에 4곡을 동시 진입시켰습니다.현지시간 25일 빌보드에 따르면 캣츠아이의 세 번째 미니앨범 '와일드'(WILD) 선공개곡 '애니멀'(Animal)은 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 전주보다 6계단 오른 24위를 기록했습니다.앨범 타이틀곡 '후티 프루티'(Hootie Frutti)는 31위로 처음 진입했습니다.캣츠아이의 또 다른 히트곡 '핑키 업'(PINKY UP)은 81위를 차지했고 그룹 르세라핌, 아일릿과 협업한 곡 '아이코닉 바이 미스테이크'(ICONIC BY MISTAKE)는 94위에 올랐습니다.빌보드 '핫 100'에서는 그룹 블랙핑크 제니가 테임 임팔라와 협업한 '드라큘라'(Dracula)도 전주와 동일한 8위로 47주째 진입했습니다.캣츠아이는 앨범 차트 '빌보드 200'에선 '와일드'로 데뷔 이래 처음 1위를 차지하는 등 총 3장의 앨범을 올려놓았습니다.'뷰티풀 카오스'(Beautiful Chaos)는 92위, 'SIS'(소프트 이즈 스트롱·Soft Is Strong)은 156위로 집계됐습니다.전주 '빌보드 200'에서 1위를 차지했던 스트레이 키즈의 '디스 앤드 댓'(THIS & THAT)은 3위를 기록했습니다.방탄소년단의 '아리랑'(ARIRANG)이 24위, 영화 '케이팝 데몬 헌터스' OST는 33위를 차지했습니다.코르티스 '그린그린'(GREENGREEN)은 155위에 올랐습니다.(사진=하이브-게펜레코드 제공, 연합뉴스)