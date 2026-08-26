파키스탄 공공 병원 산부인과 병동서 불…신생아 14명 숨져

▲ 화재로 신생아 14명 사망한 파키스탄 국립 병원

파키스탄 공공 병원에서 에어컨 시스템 결함으로 추정되는 화재가 발생해 신생아 14명이 숨졌습니다.현지시간 26일 AP 통신과 파키스탄 매체 지오뉴스 등에 따르면 이날 새벽 6시 45분쯤 수도 이슬라마바드에 있는 공공 병원인 파키스탄 의과학연구소(PIMS) 건물에서 불이 났습니다.이 불로 산부인과 병동에 있던 신생아 15명 가운데 14명이 숨졌으며 1명만 의료진에 의해 구조됐습니다.이날 산부인과 병동 3층에서 불이 나자 곧바로 소방차 6대와 구급차 4대가 투입됐습니다.구조 당국 소속 소식통은 지오뉴스에 신생아실 내부에서 에어컨 시스템이 폭발하면서 불이 났다고 전했습니다.셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 희생자들에게 애도를 표하고 즉각적인 조사를 관계 기관에 지시했습니다.그는 성명에서 "아이들이 연루된 비극은 돌이킬 수 없다"며 "책임자를 규명해 가장 엄중한 조치를 해야 한다"고 밝혔습니다.자녀를 잃은 유가족들은 병원 입구 인근에 설치된 경찰 통제선 앞에서 통곡했습니다.파키스탄은 의료 시설이 부족하고 공공 의료 시설조차 관리가 부실하다는 지적을 자주 받습니다.PIMS 병원은 부패 등 혐의로 교도소에 수감된 상태에서 시력이 악화한 임란 칸(73) 전 파키스탄 총리가 대법원 명령에 따라 최근 진료받은 곳입니다.(사진=연합뉴스)