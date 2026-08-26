고레에다 히로카즈 '체인소 맨' 작가 원작 최초 실사화…'룩백' 10월 8일 개봉

고레에다 히로카즈 감독의 신작 '룩백'이 10월 8일 국내 개봉한다.



'룩백'은 잊지 못할 사계절을 함께 그리며 서로의 세상이 되어준 두 소녀의 애틋한 이야기를 그린 영화



공개된 메인 포스터는 후지노와 쿄모토의 두 가지 시간 속 추억을 담았다. 만화라는 꿈으로 연결된 어린 후지노(나나세 후리)와 어린 쿄모토(오카다 로카)의 모습이 담긴 포스터는 뜨거운 여름 햇살처럼 빛나는 두 친구의 풋풋한 순간을 자연스럽게 떠올리게 한다. "함께 그리며 우리가 되었어"라는 카피는 두 사람이 함께 써내려 갈 아름다운 순간들을 예고하며, 이들이 펼칠 이야기에 대한 궁금증을 자극한다.



'룩백'은 만화 '체인소 맨' 시리즈의 작가 후지모토 타츠키의 동명 단편 만화를 원작으로 한 실사 영화로 후지모토 타츠키 작품 최초의 실사화 작품으로 주목받고 있다.



2018년 영화 '어느 가족'으로 칸국제영화제 황금종려상을 수상한 고레에다 히로카즈 감독이 연출과 각본, 편집을 맡았으며, 제83회 베니스국제영화제 경쟁 부문에 공식 초청돼 기대를 모으고 있다.



'룩백'은 오는 10월 8일 전국 극장에서 개봉 예정이다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)