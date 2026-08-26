뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

14층서 추락 7살 극적으로 살았다…때마침 달려온 은인

작성 2026.08.26 15:29 수정 2026.08.26 17:00 조회수
14층서 추락 7살 극적으로 살았다…때마침 달려온 은인
대구의 한 아파트 14층 베란다에서 추락한 7살 남자 어린이가 화단에 있던 나무에 먼저 떨어지면서 찰과상만 입고 구조됐습니다.

대구소방본부는 어제(25일) 오후 3시 55분쯤 대구 수성구의 한 아파트 14층 베란다에서 초등학교 1학년생 A(7) 군이 밖으로 추락했다고 밝혔습니다.

A 군은 추락 과정에서 화단에 있던 나무에 먼저 떨어진 뒤 바닥으로 떨어졌습니다.

자칫 크게 다칠 수 있었던 상황이었지만 나무가 충격을 상당 부분 흡수한 덕분에 A 군은 찰과상에 그친 것으로 전해졌습니다.

A 군은 베란다에서 밖을 내다보던 중 중심을 잃고 추락한 것으로 알려졌습니다.

사고 당시 휴가 중이던 대구소방본부 박유섭 소방위는 현장 인근에서 자녀들과 시간을 보내던 중 '쿵'하는 소리를 듣고 곧바로 현장으로 달려갔습니다.

박 소방위는 사고 현장을 발견한 뒤 119에 신고하고 추락한 A 군에게 응급처치를 했습니다.

이후 119 구급대가 도착할 때까지 A 군을 진정시키고 보호자에게 연락해 현장 상황을 알렸습니다.

대구소방본부 박유섭 소방위 (사진=대구소방본부 제공, 연합뉴스)
▲ 대구소방본부 박유섭 소방위

박 소방위는 "저도 많이 놀랐지만, 아이를 키우는 부모로서 아이가 얼마나 놀라고 무서웠을지를 먼저 생각했다"고 당시 상황을 설명했습니다.

이어 "아이를 안심시키는 게 가장 중요하다고 생각해 계속 말을 걸며 상태를 살폈다"며 "나중에 아이의 부모에게 '아이가 많이 놀랐지만 괜찮다'는 말을 들었다"고 전했습니다.

(사진=대구소방본부 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지