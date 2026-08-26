뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] "절도 1건인데 실적은 51건?"…경찰 '사건 쪼개기' 기적의 셈법

정다은 기자
작성 2026.08.26 16:29 조회수
PIP 닫기
경찰이 실적을 부풀리려고 사건 처리와 통계를 왜곡했다는 의혹이 제기됐습니다.

경북 구미경찰서는 최근 절도 사건 1건을 51건으로 쪼개 검찰에 송치했다가 접수를 거부당한 것으로 알려졌습니다.

지난 3월 구미의 한 대형마트 점주 A 씨는 구미경찰서에 절도 피해를 신고했습니다.

경찰 조사 결과 마트에서 근무하던 남성 B 씨는 지난 1월부터 3월까지 마트에 있던 식료품 등을 모두 51차례에 걸쳐 훔친 것으로 파악됐습니다.

피해액은 약 750만 원으로 조사됐습니다.

하지만 구미경찰서는 B 씨의 51차례 절도 행위마다 별도의 사건번호를 부여했습니다.

사실상 사건을 한 건 처리하면서 51건을 처리한 것처럼 만든 셈입니다.

구미경찰서는 지난 4일 해당 사건을 대구지검 김천지청에 송치했지만 김천지청은 약 일주일 만에 송치 접수를 취소했습니다.

검찰은 경찰의 이 같은 처리 방식이 검거 실적을 올리기 위한 이른바 '사건 쪼개기'로 봤습니다.

결국 구미서는 B 씨와 관련해 범죄인지서를 2건으로 정리해 지난 24일 검찰로 다시 보냈습니다.

사건 쪼개기 논란이 불거지자 구미서는 "여태까지 관례상 해온 방식"이라고 설명했는데, 경북경찰청은 구미서 사건 처리 관행에문제가 없는지 검토할 방침입니다.

(취재 : 정다은, 영상편집 : 류지수, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
정다은 기자 사진
정다은 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지