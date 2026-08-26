여자배구, 아시아선수권 8강 진출…홍콩 꺾고 조 2위 확정

▲ 여자배구대표팀

여자배구대표팀(세계랭킹 27위)이 약체 홍콩(123위)을 꺾고 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 출전권이 걸린 2026 아시아여자배구선수권대회 8강에 진출했습니다.차상현 감독이 이끄는 한국은 26일 중국 톈진 올림픽 센터 체육관에서 열린 대회 C조 조별리그 3차전 홍콩과 경기에서 세트 점수 3대 1로 역전승했습니다.베트남(32위)에 3대 1 승리, 일본(6위)에 0대 3 패배를 기록했던 한국은 2승 1패 승점 6을 기록해 일본(3승·승점 9)에 이어 조 2위를 확정했습니다.대표팀은 각 조 상위 2개 팀과 각 조 3위 팀 중 성적이 좋은 2개 팀이 진출하는 8강에 올랐습니다.8강은 27일과 28일에 열리며 대표팀의 일정과 상대는 26일 오후에 열리는 다른 조 조별리그 최종전 결과에 따라 결정됩니다.이번 대회 우승팀은 LA 올림픽 본선 티켓을 획득하고 1~3위는 내년 국제배구연맹(FIVB) 여자 월드컵(전 세계선수권대회) 출전권을 받습니다.한국은 1세트를 내주고 시작했습니다.중앙 속공 위주의 공격을 펼치는 홍콩에 밀리면서 끌려갔습니다.특히 13대 15에서 3연속 득점을 내주면서 흐름을 잃었습니다.대표팀은 2세트에서 허벅지 상태가 좋지 않은 주포 강소휘(한국도로공사)와 주전 세터 김다인(현대건설)을 빼는 등 변화를 주면서 대응했습니다.작전은 통했습니다.한국은 다양한 공격 루트로 홍콩을 몰아세우면서 세트 초반부터 크게 앞서갔습니다.9대 5에서는 육서영(IBK기업은행)이 쳐내기 공격과 서브 에이스로 연속 득점하면서 홍콩의 추격 의지를 꺾었습니다.2세트를 손쉽게 잡은 한국은 3세트도 주도했습니다.세트 초반부터 홍콩의 수비 불안을 틈타 큰 점수 차로 앞서나갔습니다.19대 8에선 이다현(NEC 레드로케츠)이 서브 에이스 2개를 기록했습니다.대표팀은 4세트에서 경기를 마무리했습니다.한국은 12대 10에서 이예림(현대건설)의 서브 에이스와 육서영의 단독 블로킹, 이다현의 중앙 속공으로 3연속 득점해 점수 차를 벌린 뒤 흐름을 잃지 않고 가볍게 승리했습니다.육서영은 블로킹 3개를 합해 양 팀 최다인 22득점을 기록했습니다.이다현은 블로킹 4개와 서브 에이스 3개를 묶어 14득점했고, 나현수(현대건설)는 11득점했습니다.(사진=FIVB 홈페이지 캡처, 연합뉴스)