뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

어차피 우승은 전북? 울산? 10년 만에 판 흔드는 FC서울 (ft.정승원 소신발언)

작성 2026.08.26 18:06 조회수
PIP 닫기
FC서울이 부천을 1대 0으로 꺾고 3연승을 달리며 선두 굳히기에 나섰습니다.

결승골을 넣은 클리말라는 "우승을 이야기할 자격이 있다"며 자신감을 드러냈고, 김기동 감독은 아직 신중한 태도를 보였습니다.

정승원 역시 팀 우승과 MVP를 목표로 내걸며 거침없는 자신감을 보였습니다.

10년 만의 정상에 가까워진 FC서울의 분위기를 〈스포츠머그〉가 담았습니다.

(구성·편집 : 박진형, 제작 : 스포츠취재부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지