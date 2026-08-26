NFL 샌프란시스코 구단주, 성매매 시도하다 함정 수사에 붙잡혀

▲ 샌프란시스코 포티나이너스 구단주 제드 요크

성매매 혐의로 체포됐던 미국프로풋볼(NFL) 샌프란시스코 포티나이너스 제드 요크 구단주가 가명을 사용해 성매매를 시도했던 구체적인 정황이 드러났습니다.AP통신이 26일(한국시간) 입수한 오하이오주 인신매매 전담반 경찰 보고서에 따르면, 요크 구단주는 경찰의 성매매 함정 수사에 걸려들기 직전 매춘부로 위장한 경찰에게 가명으로 문자 메시지를 보내 성매매를 시도했습니다.앞서 요크 구단주는 오하이오주 인근에서 여름휴가를 보내던 중, 이스트 팰러스타인의 한 주택 단지에서 성매매 혐의로 경찰에 체포됐습니다.현지 검찰은 처음에 그를 성매매 혐의로 기소했으나 이후 소란 행위 및 무허가 휴대전화 소지 등 두 건의 경범죄로 혐의를 변경했습니다.요크 구단주는 유죄를 인정해 징역 1일(이미 복역한 것으로 처리)과 벌금 1천150달러를 선고받고 풀려났습니다.이번에 공개된 수사 보고서를 통해 낯 뜨거운 범행 전말이 확인됐습니다.요크 구단주는 '조'라는 가명으로 유명 성매매 웹사이트 광고를 보고 처음 연락을 취했습니다.이후 요크 구단주는 렌터카를 몰고 약속 장소로 향했으나, 도착 직후 잠복 중이던 경찰에 의해 검문받으며 덜미를 잡혔습니다.경찰은 현장에서 성매매 대금으로 추정되는 160달러를 압수하고, 휴대전화 발신 기록을 확인해 성매매를 시도한 당사자임을 밝혀냈습니다.현재 NFL 사무국은 리그의 행동 수칙에 따라 이번 사건을 검토 중입니다.규정 위반이 확인될 경우 구단주에게도 벌금이나 자격 정지 등 징계가 내려질 수 있습니다.한편 카일 섀너핸 샌프란시스코 감독은 "매우 개인적이고 힘든 상황이지만, 구단의 비전과 운영에는 아무런 차이가 없을 것"이라며 진화에 나섰습니다.(사진=AP, 연합뉴스)