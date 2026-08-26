트럼프, 사우디 원자력협정안 의회에 보내

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 무함마드 빈 살만 사우디 왕세자

도널드 트럼프 미 대통령이 사우디아라비아와의 원자력협정(123 협정)안을 의회에 보냈다고 월스트리트저널(WSJ) 등이 현지시간 25일 보도했습니다.미국 법에 따라 외국과의 원자력협정은 회기일 기준 90일 이내에 이의가 제기되지 않으면 자동 발효됩니다.미·사우디 원자력협정은 사우디 내 원자력 발전소 건설을 위한 기본 조건이지만 사우디 영토 내에서 우라늄 농축 활동을 할 수 있는 길을 허용했다는 점이 논란입니다.협정이 의회를 통과해 최종 발효되면 양국은 2년간의 상업적 타당성 조사를 거쳐 사우디 내에서 미국 기업이 우라늄 농축 시설을 건설할 수 있게 됩니다.사우디는 또 국제원자력기구(IAEA)의 가장 강력한 안전조치 단계인 추가의정서도 거부하는 것으로 알려졌습니다.민주주의수호재단(FDD)의 앤드리아 스트리커 연구원은 WSJ에 "의회는 사우디 영토 내 우라늄 농축의 길을 열어주는 협정에 반대해야 한다"며 "설령 미국이 운영하는 공장이라 할지라도, 이는 민감한 핵연료 제조 기술의 확산을 막고자 했던 수십 년간의 미국 비확산 정책을 종식하는 일이 될 것"이라고 경고했습니다.미국이 이란의 핵프로그램 추진을 명분으로 전쟁까지 벌인 마당에 정작 사우디는 핵개발의 기초 작업인 우라늄 농축을 허용하는 이중잣대도 비판을 받고 있습니다.미 의회에서 이를 반대하더라도 협정을 막긴 어려울 것으로 보입니다.협정을 저지하려면 대통령의 거부권을 무력화할 수 있는 양원 합동 결의안과 3분의 2 이상의 찬성표가 필요한데 현재 미 의회의 구성상 이는 거의 불가능합니다.트럼프 대통령이 원자력협정 승인의 대가로 사우디에 요구했던 아브라함 협정 가입, 즉 이스라엘과 국교 수립도 협정 이행에 걸림돌입니다.트럼프 대통령은 양국 정부가 지난달 협정에 서명한 뒤에야 이 조건을 발표했습니다.미 행정부의 한 관리는 "사우디가 아브라함 협정에 가입해야 원자력협정이 추진될 것이라는 대통령의 뜻은 여전하다"고 말했습니다.사우디는 조 바이든 정부 시절 미국과 상호방위조약과 원자력협정을 맺는 조건으로 이스라엘과 관계 정상화를 모색했었으나 2023년 10월 가자전쟁 발발로 이를 철회했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)