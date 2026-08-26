월미도 디스코 팡팡서 튕겨 나간 이용객 "신발 신다가"

▲ 월미도 디스코 팡팡 (자료화면)
인천 월미도에서 '디스코 팡팡'을 타다가 바깥으로 떨어진 이용객은 벗겨진 신발을 신다가 사고를 당한 것으로 확인됐습니다.
인천 제물포경찰서는 업무상 과실치상 의혹을 받는 월미도 디스코 팡팡 사고와 관련해 입건 전 조사(내사)에 착수했다고 오늘(26일) 밝혔습니다.
이번 사고는 지난 23일 오후 9시 23분 인천시 제물포구 북성동 놀이공원에서 30대 A 씨가 디스코 팡팡을 타다가 바깥으로 튕겨 나가면서 발생했습니다.
A 씨는 머리와 목 부위 통증을 호소해 119 구급대에 의해 병원으로 옮겨져 치료받았으며 생명에는 지장이 없는 상태입니다.
그는 경찰에 "신발 한쪽이 벗겨져 다시 신으려고 한쪽 팔을 풀었다가 순간적으로 몸이 뒤로 넘어갔다"는 취지로 진술했습니다.
경찰은 A 씨를 상대로 구체적인 사고 경위를 확인한 뒤 놀이기구를 조작한 디제이(DJ)와 시설 책임자 등을 상대로 업무상 과실 여부를 조사할 방침입니다.
경찰 관계자는 "놀이기구 특성상 원심력과 반동으로 인해 A씨가 난간 너머로 떨어진 것 같다"며 "운행 당시 모습이 녹화된 영상을 확보할 것"이라고 말했습니다.
(사진=연합뉴스)
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