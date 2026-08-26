월미도 디스코 팡팡서 튕겨 나간 이용객 "신발 신다가"

▲ 월미도 디스코 팡팡 (자료화면)

인천 월미도에서 '디스코 팡팡'을 타다가 바깥으로 떨어진 이용객은 벗겨진 신발을 신다가 사고를 당한 것으로 확인됐습니다.인천 제물포경찰서는 업무상 과실치상 의혹을 받는 월미도 디스코 팡팡 사고와 관련해 입건 전 조사(내사)에 착수했다고 오늘(26일) 밝혔습니다.이번 사고는 지난 23일 오후 9시 23분 인천시 제물포구 북성동 놀이공원에서 30대 A 씨가 디스코 팡팡을 타다가 바깥으로 튕겨 나가면서 발생했습니다.A 씨는 머리와 목 부위 통증을 호소해 119 구급대에 의해 병원으로 옮겨져 치료받았으며 생명에는 지장이 없는 상태입니다.그는 경찰에 "신발 한쪽이 벗겨져 다시 신으려고 한쪽 팔을 풀었다가 순간적으로 몸이 뒤로 넘어갔다"는 취지로 진술했습니다.경찰은 A 씨를 상대로 구체적인 사고 경위를 확인한 뒤 놀이기구를 조작한 디제이(DJ)와 시설 책임자 등을 상대로 업무상 과실 여부를 조사할 방침입니다.경찰 관계자는 "놀이기구 특성상 원심력과 반동으로 인해 A씨가 난간 너머로 떨어진 것 같다"며 "운행 당시 모습이 녹화된 영상을 확보할 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)