국토위성 3·4호 개발 예타 통과…별내선 연장은 예타 대상 선정

▲ 기획예산처

국토위성 3·4호 개발 사업이 예비타당성조사(예타)를 통과했습니다.기획예산처는 오늘(25일) 조용범 차관 주재로 제7차 재정투자평가위원회를 열고 총 5개 사업의 예타 통과를 의결했다고 밝혔습니다.국토위성 3·4호 개발 사업은 고해상도 위성 2기를 제작·발사·운영하는 사업입니다.정부는 위성영상을 활용해 국토 관리를 지원하고 공간정보를 구축·제공해 관련 산업과 연구개발을 촉진할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.대구·경북 광역철도 건설사업도 예타를 문턱을 넘었습니다.대구 서대구역과 경북 의성역을 잇는 광역철도를 건설하는 사업으로, 정부는 지역 간 교통 편의를 높이고 지역경제 활성화에 기여할 것으로 보고 있습니다.부산대학교병원 부지 내 노후 건물을 정비하고 주요 시설을 재구성하는 '부산대학교병원 지역완결형 글로벌허브 메디컬센터 구축사업'도 예타를 통과했습니다.18∼26세 청년 가운데 국민연금 납부 이력이 없는 신청자에게 최초 1개월분의 연금보험료를 지원하는 '청년 생애 첫 보험료 지원' 사업과 자립을 희망하는 시설 거주 장애인 및 재가 장애인을 지원하는 '장애인 지역사회 자립지원' 사업도 예타 통과 사업에 포함됐습니다.예타 대상사업으로는 4개 사업이 선정됐습니다.별내역과 진접선(별내별가람역)을 연결하는 별내선(8호선) 연장 광역철도 사업이 예타 대상에 올랐습니다.전북 익산시에 치료·재활 기능을 갖춘 종합병원급 산업재해 전담 병원을 건립하는 사업과 울산 문수우회 혼잡도로 개선사업, 농가의 탄소배출 감축 참여를 유도하는 저탄소농업 프로그램도 예타 대상에 선정됐습니다.한편 이날 위원회에서는 제6차 국도·국지도 건설계획 수립을 위한 일괄 예타 결과도 확정했습니다.국토교통부가 수립하는 5년 단위의 전국 국도·국대도·국지도 건설계획에 포함할 대상 사업을 선정하기 위한 절차로, 총 142개 사업 가운데 54개 사업이 예타를 통과했습니다.(사진=기획예산처 제공, 연합뉴스)