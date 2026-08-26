[자막뉴스] 졸업하러 한국 왔다 '실종'…살인 피의자 '대학 강사'였다

경북 경산에서 중국인 여성 대학원생을 살해한 혐의로 검거된 30대 중국인 남성 정모 씨가 피해자가 다니던 대학에서 강사로 수업을 맡았던 것으로 확인됐습니다.



앞서 피의자 정씨는 어제(25일) 저녁 중국인 유학생 A씨를 살해한 혐의로 체포됐습니다.



그런데 A씨가 다니던 대학에서 정 씨가 지난 1학기 한 학부 전공 수업의 '재활치료학'과 '신경해부학' 등 2개 과목을 강의한 것으로 파악됐습니다.



정씨는 오는 2학기에도 '인체해부학'과 '근골격계질환 및 치료' 등 2개 과목 강의를 맡을 예정이었습니다.



대학 측은 피의자 정 씨가 피해자 A씨와 같은 중국 국적이어서 A씨에게 정씨는 낯선 사람이 아니었던 것으로 보인다고 밝혔습니다.



중국인 유학생들이 참여하는 지역 모임에서는 '정씨가 평소 학생들과 친하게 지냈고 피해자와도 알고 지내던 사이였다'는 취지의 글이 공유된 것으로 전해졌습니다.



피해자 A씨는 이미 중국에서 취업한 상태로, 수료 관련 증서를 받기 위해 한국에 마지막으로 입국했던 것으로 알려졌습니다.



하지만 A씨는 졸업식이 열린 지난 20일 오후부터 가족과 지인 등과 연락이 끊겼고, 다음날 실종 신고가 접수됐습니다.



경찰이 A씨의 마지막 행적을 확인해 수색 작업을 벌였지만 행방이 파악되지 않았는데, 실종 닷새 만에 피의자 정 씨의 주거지에서 숨진 채 발견됐습니다.



이후 정 씨를 검거한 경찰은 정 씨가 A씨의 시신 일부를 훼손해 유기한 정황을 확인해 일대 쓰레기 소각장 등 유기 추정 장소에서 수색 작업을 이어가고 있습니다.



경찰은 정 씨가 피해자와 정확히 어떤 관계였는지 확인하는 한편, 범행 동기와 경위 등을 조사하고 있습니다.



경찰은 정 씨에 대한 구속 영장을 신청할 방침입니다.



(취재 : 김태원, 영상편집 : 안준혁, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)